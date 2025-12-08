На Ставрополье в модернизацию энергосетей вложат 13 млрд рублей

«Россети Северный Кавказ» и региональная тарифная комиссия Ставропольского края подписали соглашение об инвестировании более 13 млрд руб. в электросетевую инфраструктуру региона в течение пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно документу, энергокомпания инициирует масштабные работы на девяти крупных энергообъектах. Так, планируется расширить подстанции 35 кВ Ясная Поляна-1 в Ессентуках и Бештаугорец в Пятигорске с переводом на напряжение 110 кВ. Также запланирована реконструкция подстанций 110 кВ Заводская в Ставрополе, Зеленогорская и Парковая в Кисловодске.

Программа включает комплекс мероприятий на линиях электропередачи 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение насосных станций Сенгилеевского водозабора, и объектах распределительной сети. Обновление затронет системы электроснабжения краевой столицы, Предгорного, Кировского, Кочубеевского, Шпаковского районов и других муниципальных образований региона.

Константин Соловьев