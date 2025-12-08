Руководство Украины осудят в Донецке

Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит уголовное дело о геноциде русскоязычных жителей Донбасса. Перед судом виртуально предстанут четыре десятка представителей властей Украины, которым грозят пожизненные сроки и даже смертная казнь за гибель почти 5 тыс. мирных граждан. Их действия также привели к тому, что почти 2,5 млн человек стали беженцами.

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины — Арсена Авакова, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко, Бориса Ложкина, Василия Малюка, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном экстремистским и запрещенном в РФ), Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка. Все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ («Геноцид»).

По версии следствия, а его вело спецуправление Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), в период с апреля 2014 года по настоящее время фигуранты и иные должностные лица, находясь на территории Украины, с целью геноцида населения Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) отдали приказы военнослужащим ВСУ и иным вооруженным формированиям о применении огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.

Жертвами «карательных операций» стали почти 5 тыс. мирных жителей, пострадали более 18,5 тыс. человек, получили ранения свыше 13,5 тыс., из которых 1275 — несовершеннолетние.

Частично или полностью разрушено свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тыс. жилых домов, 1565 образовательных и 847 медицинских организаций и учреждений, 1403 объекта социального назначения, производственных и торговых предприятия, не менее 11,4 тыс. объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, 505 учреждений культуры и спортивных объектов, 205 религиозных сооружений. В результате нанесен серьезный урон экономике, произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, прекращена работа объектов промышленности, включая градообразующие предприятия, что привело к росту безработицы и снижению уровня доходов населения. Вынужденно покинули места постоянного проживания более 2,3 млн мирных жителей. С 2014 года и до воссоединения ДНР и ЛНР с Россией численность населения сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн человек за счет переселения, снижения рождаемости и увеличения смертности.

В связи с тем что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Басманным районным судом Москвы им по ходатайствам ГСУ СКР заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в Генпрокуратуре, следственным органом приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции обвиняемых. Однако реальная возможность их участия в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемых. Теперь его по существу рассмотрит Верховный суд ДНР.

Николай Сергеев