Китайские автопродажи показали рекордное почти за год падение

В ноябре автопродажи в Китае упали на 8,5% в годовом выражении, составив 2,24 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM). Тем самым продажи падают второй месяц подряд — в октябре было снижение на 0,8%. Кроме того, ноябрьское падение стало рекордным за последние десять месяцев.

Электромобили вместе с гибридами достигли в ноябрьских продажах рекордной доли в 58,9%. Их продажи в ноябре выросли на 4,2%, в то время как автомобилей с бензиновым двигателем сократились на 22%.

CAAM прогнозирует, что продажи за 2025 год в целом вырастут на 5%. При этом в 2026 году, как ожидают аналитики банка CMBI, продажи останутся примерно на уровне текущего года — конкуренция станет еще жестче, а «число новых моделей на рынке может оказаться рекордным». На продажи в числе прочего будет воздействовать снижение многих государственных субсидий при покупке электромобилей, хотя сами автопроизводители по-прежнему предлагают скидки для покупателей.

Яна Рождественская