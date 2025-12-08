Одинокие японцы оставили после смерти рекордную сумму невостребованного наследства

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные японского Верховного суда, в 2024 финансовом году государство получило рекордные 129,1 млрд иен ($830 млн) имущества умерших граждан страны, которое не было востребовано наследниками. По сравнению с 2013 годом общий объем перешедшего государству имущества вырос почти в четыре раза — с 33,6 млрд иен ($216 млн).

Эксперты отмечают, что такая ситуация отражает две главные демографические проблемы Японии — сокращение численности населения и одиночество пожилых людей.

Население Японии неуклонно сокращается примерно с 2009 года. По данным Japan Research Institute, среди ушедших из жизни пожилых японцев все больше тех, кто не состоит в браке и не имеет близких родственников. Объемы невостребованного наследства особенно выросли в последние годы, после пандемии COVID-19. Так, например, в 2022 году число смертей достигло рекордной отметки в 1,6 млн.

Евгений Хвостик