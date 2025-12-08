Ставрополье и Дагестан утроили спрос на Новый год

Спрос на новогодний отдых в Ставропольском крае и Дагестане вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту». Сервис зафиксировал этот скачок в бронированиях отелей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Туристы теперь бронируют в среднем три ночи вместо двух, а средний чек на проживание подскочил на 57% и достиг 8 тыс. руб. за ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Ставропольский край захватил лидерство в СКФО — 74% всех бронирований приходится на него. Дагестан занял второе место с 11%. Туристы особенно активно едут в Кисловодск (18% бронирований в округе), Пятигорск (15%), Архыз (13%), Домбай (9%) и Минеральные Воды (8%).

В Пятигорске и Минеральных Водах бронирования выросли ровно в три раза по сравнению с прошлым декабрем. Директор по развитию отельного рынка «Туту» Юрий Вьюшин отметил, что спрос на другие города СКФО остался стабильным. Рост среднего чека напрямую связан с увеличением числа ночей — туристы проводят каникулы дольше.

Данные «Туту» подтверждают общий тренд на внутренний туризм в России. В ЮФО Краснодарский край лидирует с 61% бронирований, а Ростовская область следует с 27% — их популярность тоже удвоилась. В Анапе бронирования отелей на новогодние каникулы выросли на 30%, причем гости чаще выбирают даты после 1 января.

Это совпадает с другими сигналами: в Ставропольском крае санатории заполняются на 100% в праздники, а бронирования в Дагестане выросли на 14% за две недели, в основном за счет Дербента. Россияне предпочитают горнолыжные курорты вроде Архыза и Домбая активному отдыху у моря, что усиливает спрос на Кавказ.

Станислав Маслаков