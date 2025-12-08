Главный тренер ФК «Челябинск» продлил контракт с командой до 2027 года

Футбольный клуб «Челябинск» продлил соглашение с главным тренером команды Романом Пилипчуком. Оно действует до 30 июня 2027 года, сообщает пресс-служба ФК.

Роман Пилипчук присоединился к ФК «Челябинск» в апреле 2024 года. До этого он работал главным тренером «Ахмата», возглавлял «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный», минское «Динамо», словенский клуб «Целе», а также молдавский «Шериф».

В июне этого года челябинский футбольный клуб впервые за свою историю существования смог выйти в Первую лигу, обыграв астраханский «Волгарь».