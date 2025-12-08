Кейтеринг становится традицией

В преддверии Нового года россияне стали активно выбирать кейтеринг вместо традиционного застолья. Услуга включает полную организацию питания на любой площадке: от приготовления и доставки до сервировки и уборки. Популярны также онлайн-бронирования «под ключ» с фиксированными ценами задолго до праздников. Стоимость новогоднего кейтеринга от ресторанов стартует с 10 тыс. руб. на человека для банкетов. Премиум-варианты в несколько раз дороже, говорят собеседники “Ъ FM”.

Цена зависит от уровня блюд, эксклюзивности меню, количества позиций, и сложности логистики. Но предоставлять такую услугу способны не все заведения, рассказал совладелец ресторана «Мари Vanna» Андрей Федорин: «Кейтеринг — это не повседневное обслуживание, когда к вам приезжают и делают ресторан на дому. Естественно, это дороже, чем пойти просто в ресторан. Для кейтеринга нужна соответствующая база, так как придется отвлечь несколько линейных поваров, и заготовки. То есть у ресторана, который работает при полной загрузке просто не хватит времени организовывать кейтеринг.

По специальной договоренности мы оказываем такие услуги, но не на постоянной основе. Как правило, кейтеринг организовывают не сети, а ресторанные группы, у которых есть несколько точек, и им проще это сделать».

Помимо заведений, выездное ресторанное обслуживание предоставляют специальные кейтеринговые компании. Они предлагают индивидуальные меню, включая диетические варианты, тематические фуршеты и сложные блюда с ресторанной подачей на выезде. Этот сервис популярен постоянно. А на Новый год бизнес заказывает обслуживание еще осенью, рассказали “Ъ FM” в компании Family Catering: «Заказывают и компании, и частные лица. У многих, например, нет времени готовить праздничный стол. Кейтеринг в данном случае гораздо удобнее — все привезут, приготовят и накроют. У нас есть сеты для офисов, и люди сами выбирают блюда из меню отдельно по позициям. Средний чек на человека — от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. В основном это канапе, салаты фуршетного типа. Заказывают круглогодично, в основном на мероприятия: дни рождения, свадьбы и так далее. Все зависит от того, какая компания. Обращаются всегда заранее — в ноябре или даже в октябре. Если сравнивать с прошлым годом, заказов сейчас столько же».

Отдельным трендом становится услуга выездного личного повара. Цена вопроса — от 100 тыс. руб. на семью, рассказал руководитель «Агентства вкусных историй» Роман Козлов: «В 2025 году заметен спад, люди году экономят деньги. Какие-то запросы есть. Стоимость услуги на семью — от 50 тыс. руб., но это только работа. Плюс продукты. Речь идет именно о новогодней ночи. Если подготовка банкета, допустим, на 30 декабря, то сумма в разы ниже — 20-30 тыс. руб. за услуги повара. Хороший стол на семью из пяти человек обойдется от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. на человека с алкоголем».

При этом, согласно опросу «Авито», большинство россиян планирует потратить на праздник 10 тыс. руб. А четверть отложат на празднование всего 5 тыс. руб.

Ангелина Зотина