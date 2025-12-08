Детеныша эдипова тамарина выхаживают в нижегородском зоопарке

Сотрудники зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде выхаживают детеныша эдипова тамарина, который родился весом около 30 граммов. В дикой природе такой детеныш был бы обречен на гибель, рассказали в зоопарке 8 декабря.

Детеныш эдипова тамарина в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился весом около 30 граммов

Фото: зоопарк «Лимпопо» Детеныш эдипова тамарина в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился весом около 30 граммов

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Гендиректор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин пояснил, что в природе сразу после рождения детенышу нужно самостоятельно ухватиться за шерсть своей мамы и крепко держаться за нее в первые месяцы жизни. «Если же детеныш слишком мал и слаб, он может попросту не удержаться на самке, упадет и погибнет. Этого допустить мы не могли»,— добавил руководитель зоопарка.

Поначалу детеныша эдипова тамарина, который помещался на половину ладони, сотрудники кормили каждые два часа. Сейчас он активно набирает вес и начинает пробовать взрослую пищу. Чтобы у детеныша развивались хватательные рефлексы, для него сделали «маму» из ворсистого чехла и грелки.

Галина Шамберина