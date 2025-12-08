Песков допустил «реставрацию отношений» России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае устранения раздражителей между Россией и США возможно восстановление отношений стран. Так представитель Кремля ответил на вопрос, опасается ли РФ изменений внешнеполитического курса США при смене администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что при устранении тех раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами, таким образом, может открыться перспектива для действительно, скажем так, реставрации наших отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния»,— сказал представитель Кремля журналистам.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. Следующие переговоры было решено проводить в столицах стран, а третий раунд — в Москве. По инициативе американской стороны консультации отложили на неопределенный срок.

Лусине Баласян