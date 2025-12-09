Победители конкурса корпоративных социальных программ проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2025 году

Номер Номинация Партнер номинации Место Компания Название программы (проекта) 1 «Лучшая программа (проект), реализованная при поддержке государственных институтов» Министерство экономического развития Российской Федерации 1 Компания «Металлоинвест» «Водно-зеленый каркас — сердце г. Губкин» 1 ООО «Удоканская медь» Повышение доступности инновационной высокотехнологической медицинской помощи на севере Забайкальского края 2 СИБУР Программа развития города Свободного 2 ПАО «ФосАгро» Содействие повышению качества и доступности медицинской помощи в Мурманской области 3 ПАО «ГМК Норильский никель» Жилищная программа для работников группы компаний «Норильский никель» на территории Завидово 2 «Лучшая программа (проект), способствующая развитию науки и образования в Российской Федерации» АНО «Национальные приоритеты» 1 Транспортная группа FESCO Система профессиональной ориентации и развития детей школьного возраста 2 ПАО «Северсталь» «Северсталь Вертикаль» — комплексная программа по работе с молодыми талантами 3 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина «Академия цифрового творчества» 3 «Салым Петролеум Девелопмент» Станция по мониторингу потоков парниковых газов 3 «Лучшая программа (проект) социальных инвестиций в сектор социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 1 ПАО «ГМК Норильский никель» Социальные инвестиции в фонды целевого капитала для поддержки некоммерческих организаций 2 Kept Программа ранней помощи «Уверенное начало» 3 ПАО «Сбербанк» Проект «Всё получится!» 4 «Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий» Президентский фонд культурных инициатив 1 СИБУР Культурные проекты СИБУРа в Тобольске 2 ПАО «ГМК «Норильский никель» Фестиваль гаражной культуры «ГАРАЖАНЕ» 2 Группа «Синара» IV фестиваль цифрового искусства «Play DigitalArt» в Екатеринбурге 3 ПАО «Северсталь» Музеи Русского Севера 5 «Лучшая корпоративная программа (проект) поддержки семьи» Совет Евразийского женского форума при Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации 1 ПАО «Северсталь» Служба поддержки ребенка в семье 2 Совкомбанк «Семья — главная ценность» 3 ОК РУСАЛ Женский центр досуга и самореализации «Атмосфера» 6 «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса» Российский союз промышленников и предпринимателей 1 ОК РУСАЛ «Устойчивые города РУСАЛа» — приоритетный проект в рамках Стратегии устойчивого развития ОК РУСАЛ 1 СИБУР Программа развития Тобольска 2 АФК «Система» Программа «Система в регионы» 2 ПАО «Северсталь» Программа социальных инвестиций «Северстали» 3 Трубная металлургическая компания (ТМК) Программа ТМК по развитию регионов присутствия Компания «Металлоинвест» Диплом за последовательную работу и поддержание высокого качества программ в территориях «Газпром нефть» Диплом за последовательную и системную работу в развитии территорий и повышении качества жизни АО «Апатит» Диплом за создание современной городской и туристической инфраструктуры в условиях Крайнего Севера Транспортная группа FESCO Диплом за системную работу по повышению качества образования и подготовке профессиональных кадров в территориях 7 «Лучшая программа, способствующая устойчивому развитию с помощью грантовых конкурсов (лучший грантовый конкурс)» Фонд президентских грантов 1 «Газпром нефть» Грантовый конкурс «Газпром нефти» 2 Компания «Металлоинвест» Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом» 3 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Грантовый конкурс «Энергия добра» 8 «Лучшая программа, способствующая реализации ЦУР ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» ООН в России 1 ПАО «Северсталь» Проект «Выбери жизнь» 2 Трубная металлургическая компания (ТМК) Программа ТМК по поддержке здоровья и благополучия детей 2 ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») «Билайн МедТех» — инновации в сфере здравоохранения на базе ИИ и цифровых технологий 3 ОК РУСАЛ Центры спортивных единоборств «Сокол» АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Специальный диплом за актуальность выбора целей проекта «Вижу сердцем» 9 «Лучшая программа (проект), способствующая развитию корпоративного волонтерства в России» «Добро.рф» и Национальный совет по корпоративному волонтерству 1 Kept Система корпоративного волонтерства в компании Kept 2 Компания «Металлоинвест» Программа корпоративного волонтерства «Вместе! С призванием» 2 ООО «Сахалинская Энергия» Развитие потенциала корпоративного волонтерства: программа «Спешите делать добро» 3 BIOCAD «Марафон добрых дел» 3 «JTI Россия» Ежегодный благотворительный экологический марафон «Job That Inspires» 10 «Лучшая партнерская программа (проект)» Форум доноров 1 Маркетплейс Flowwow и ГК «Три точки» «Добрые цели» 2 ООО «Сахалинская Энергия» «Женщины Севера: сохранение традиций и устойчивое развитие территорий» 2 АФК «Система» Конкурс для молодых ученых 3 Группа компаний «Свеза» Грантовый конкурс бизнес-проектов среди малого и среднего бизнеса «Бизнес Рядом» 3 АО «НПК Катрен» «Школа перемен»