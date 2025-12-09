Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Победители конкурса корпоративных социальных программ проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2025 году

Номер Номинация Партнер номинации Место Компания Название программы (проекта)
1 «Лучшая программа (проект), реализованная при поддержке государственных институтов» Министерство экономического развития Российской Федерации 1 Компания «Металлоинвест» «Водно-зеленый каркас — сердце г. Губкин»
1 ООО «Удоканская медь» Повышение доступности инновационной высокотехнологической медицинской помощи на севере Забайкальского края
2 СИБУР Программа развития города Свободного
2 ПАО «ФосАгро» Содействие повышению качества и доступности медицинской помощи в Мурманской области
3 ПАО «ГМК Норильский никель» Жилищная программа для работников группы компаний «Норильский никель» на территории Завидово
2 «Лучшая программа (проект), способствующая развитию науки и образования в Российской Федерации» АНО «Национальные приоритеты» 1 Транспортная группа FESCO Система профессиональной ориентации и развития детей школьного возраста
2 ПАО «Северсталь» «Северсталь Вертикаль» — комплексная программа по работе с молодыми талантами
3 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина «Академия цифрового творчества»
3 «Салым Петролеум Девелопмент» Станция по мониторингу потоков парниковых газов
3 «Лучшая программа (проект) социальных инвестиций в сектор социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 1 ПАО «ГМК Норильский никель» Социальные инвестиции в фонды целевого капитала для поддержки некоммерческих организаций
2 Kept Программа ранней помощи «Уверенное начало»
3 ПАО «Сбербанк» Проект «Всё получится!»
4 «Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий» Президентский фонд культурных инициатив 1 СИБУР Культурные проекты СИБУРа в Тобольске
2 ПАО «ГМК «Норильский никель» Фестиваль гаражной культуры «ГАРАЖАНЕ»
2 Группа «Синара» IV фестиваль цифрового искусства «Play DigitalArt» в Екатеринбурге
3 ПАО «Северсталь» Музеи Русского Севера
5 «Лучшая корпоративная программа (проект) поддержки семьи» Совет Евразийского женского форума при Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации 1 ПАО «Северсталь» Служба поддержки ребенка в семье
2 Совкомбанк «Семья — главная ценность»
3 ОК РУСАЛ Женский центр досуга и самореализации «Атмосфера»
6 «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса» Российский союз промышленников и предпринимателей 1 ОК РУСАЛ «Устойчивые города РУСАЛа» — приоритетный проект в рамках Стратегии устойчивого развития ОК РУСАЛ
1 СИБУР Программа развития Тобольска
2 АФК «Система» Программа «Система в регионы»
2 ПАО «Северсталь» Программа социальных инвестиций «Северстали»
3 Трубная металлургическая компания (ТМК) Программа ТМК по развитию регионов присутствия
Компания «Металлоинвест» Диплом за последовательную работу и поддержание высокого качества программ в территориях
«Газпром нефть» Диплом за последовательную и системную работу в развитии территорий и повышении качества жизни
АО «Апатит» Диплом за создание современной городской и туристической инфраструктуры в условиях Крайнего Севера
Транспортная группа FESCO Диплом за системную работу по повышению качества образования и подготовке профессиональных кадров в территориях
7 «Лучшая программа, способствующая устойчивому развитию с помощью грантовых конкурсов (лучший грантовый конкурс)» Фонд президентских грантов 1 «Газпром нефть» Грантовый конкурс «Газпром нефти»
2 Компания «Металлоинвест» Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом»
3 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Грантовый конкурс «Энергия добра»
8 «Лучшая программа, способствующая реализации ЦУР ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» ООН в России 1 ПАО «Северсталь» Проект «Выбери жизнь»
2 Трубная металлургическая компания (ТМК) Программа ТМК по поддержке здоровья и благополучия детей
2 ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») «Билайн МедТех» — инновации в сфере здравоохранения на базе ИИ и цифровых технологий
3 ОК РУСАЛ Центры спортивных единоборств «Сокол»
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Специальный диплом за актуальность выбора целей проекта «Вижу сердцем»
9 «Лучшая программа (проект), способствующая развитию корпоративного волонтерства в России» «Добро.рф» и Национальный совет по корпоративному волонтерству 1 Kept Система корпоративного волонтерства в компании Kept
2 Компания «Металлоинвест» Программа корпоративного волонтерства «Вместе! С призванием»
2 ООО «Сахалинская Энергия» Развитие потенциала корпоративного волонтерства: программа «Спешите делать добро»
3 BIOCAD «Марафон добрых дел»
3 «JTI Россия» Ежегодный благотворительный экологический марафон «Job That Inspires»
10 «Лучшая партнерская программа (проект)» Форум доноров 1 Маркетплейс Flowwow и ГК «Три точки» «Добрые цели»
2 ООО «Сахалинская Энергия» «Женщины Севера: сохранение традиций и устойчивое развитие территорий»
2 АФК «Система» Конкурс для молодых ученых
3 Группа компаний «Свеза» Грантовый конкурс бизнес-проектов среди малого и среднего бизнеса «Бизнес Рядом»
3 АО «НПК Катрен» «Школа перемен»

