Победители конкурса корпоративных социальных программ проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2025 году

|Номер
|Номинация
|Партнер номинации
|Место
|Компания
|Название программы (проекта)
|1
|«Лучшая программа (проект), реализованная при поддержке государственных институтов»
|Министерство экономического развития Российской Федерации
|1
|Компания «Металлоинвест»
|«Водно-зеленый каркас — сердце г. Губкин»
|1
|ООО «Удоканская медь»
|Повышение доступности инновационной высокотехнологической медицинской помощи на севере Забайкальского края
|2
|СИБУР
|Программа развития города Свободного
|2
|ПАО «ФосАгро»
|Содействие повышению качества и доступности медицинской помощи в Мурманской области
|3
|ПАО «ГМК Норильский никель»
|Жилищная программа для работников группы компаний «Норильский никель» на территории Завидово
|2
|«Лучшая программа (проект), способствующая развитию науки и образования в Российской Федерации»
|АНО «Национальные приоритеты»
|1
|Транспортная группа FESCO
|Система профессиональной ориентации и развития детей школьного возраста
|2
|ПАО «Северсталь»
|«Северсталь Вертикаль» — комплексная программа по работе с молодыми талантами
|3
|ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина
|«Академия цифрового творчества»
|3
|«Салым Петролеум Девелопмент»
|Станция по мониторингу потоков парниковых газов
|3
|«Лучшая программа (проект) социальных инвестиций в сектор социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий»
|АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
|1
|ПАО «ГМК Норильский никель»
|Социальные инвестиции в фонды целевого капитала для поддержки некоммерческих организаций
|2
|Kept
|Программа ранней помощи «Уверенное начало»
|3
|ПАО «Сбербанк»
|Проект «Всё получится!»
|4
|«Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий»
|Президентский фонд культурных инициатив
|1
|СИБУР
|Культурные проекты СИБУРа в Тобольске
|2
|ПАО «ГМК «Норильский никель»
|Фестиваль гаражной культуры «ГАРАЖАНЕ»
|2
|Группа «Синара»
|IV фестиваль цифрового искусства «Play DigitalArt» в Екатеринбурге
|3
|ПАО «Северсталь»
|Музеи Русского Севера
|5
|«Лучшая корпоративная программа (проект) поддержки семьи»
|Совет Евразийского женского форума при Совете федерации Федерального собрания Российской Федерации
|1
|ПАО «Северсталь»
|Служба поддержки ребенка в семье
|2
|Совкомбанк
|«Семья — главная ценность»
|3
|ОК РУСАЛ
|Женский центр досуга и самореализации «Атмосфера»
|6
|«Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса»
|Российский союз промышленников и предпринимателей
|1
|ОК РУСАЛ
|«Устойчивые города РУСАЛа» — приоритетный проект в рамках Стратегии устойчивого развития ОК РУСАЛ
|1
|СИБУР
|Программа развития Тобольска
|2
|АФК «Система»
|Программа «Система в регионы»
|2
|ПАО «Северсталь»
|Программа социальных инвестиций «Северстали»
|3
|Трубная металлургическая компания (ТМК)
|Программа ТМК по развитию регионов присутствия
|
|Компания «Металлоинвест»
|Диплом за последовательную работу и поддержание высокого качества программ в территориях
|
|«Газпром нефть»
|Диплом за последовательную и системную работу в развитии территорий и повышении качества жизни
|
|АО «Апатит»
|Диплом за создание современной городской и туристической инфраструктуры в условиях Крайнего Севера
|
|Транспортная группа FESCO
|Диплом за системную работу по повышению качества образования и подготовке профессиональных кадров в территориях
|7
|«Лучшая программа, способствующая устойчивому развитию с помощью грантовых конкурсов (лучший грантовый конкурс)»
|Фонд президентских грантов
|1
|«Газпром нефть»
|Грантовый конкурс «Газпром нефти»
|2
|Компания «Металлоинвест»
|Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом»
|3
|ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина
|Грантовый конкурс «Энергия добра»
|8
|«Лучшая программа, способствующая реализации ЦУР ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития»
|ООН в России
|1
|ПАО «Северсталь»
|Проект «Выбери жизнь»
|2
|Трубная металлургическая компания (ТМК)
|Программа ТМК по поддержке здоровья и благополучия детей
|2
|ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|«Билайн МедТех» — инновации в сфере здравоохранения на базе ИИ и цифровых технологий
|3
|ОК РУСАЛ
|Центры спортивных единоборств «Сокол»
|
|АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
|Специальный диплом за актуальность выбора целей проекта «Вижу сердцем»
|9
|«Лучшая программа (проект), способствующая развитию корпоративного волонтерства в России»
|«Добро.рф» и Национальный совет по корпоративному волонтерству
|1
|Kept
|Система корпоративного волонтерства в компании Kept
|2
|Компания «Металлоинвест»
|Программа корпоративного волонтерства «Вместе! С призванием»
|2
|ООО «Сахалинская Энергия»
|Развитие потенциала корпоративного волонтерства: программа «Спешите делать добро»
|3
|BIOCAD
|«Марафон добрых дел»
|3
|«JTI Россия»
|Ежегодный благотворительный экологический марафон «Job That Inspires»
|10
|«Лучшая партнерская программа (проект)»
|Форум доноров
|1
|Маркетплейс Flowwow и ГК «Три точки»
|«Добрые цели»
|2
|ООО «Сахалинская Энергия»
|«Женщины Севера: сохранение традиций и устойчивое развитие территорий»
|2
|АФК «Система»
|Конкурс для молодых ученых
|3
|Группа компаний «Свеза»
|Грантовый конкурс бизнес-проектов среди малого и среднего бизнеса «Бизнес Рядом»
|3
|АО «НПК Катрен»
|«Школа перемен»