Социальные инвестиции бизнеса стали системнее

В проекте «Лидеры корпоративной благотворительности», которому в этом году исполняется 20 лет, участвуют российские компании с годовым оборотом от 100 млн руб. В этот раз высшую категорию А+ получили 17 компаний. Новый рейтинг и результаты конкурса благотворительных программ показали, что системный подход компаний к деятельности в отрасли становится все более распространенным.

Степень социальной ответственности

В 2025 году «Лидеры корпоративной благотворительности» (ЛКБ) приняли заявки от 78 компаний. Проект состоит из двух независимых блоков: конкурса лучших социальных программ компаний и рейтинга качества управления благотворительностью. Также ежегодно Форум доноров выпускает исследование состояния и трендов корпоративной благотворительности на основе данных, представленных участниками проекта, и публикует его на своем официальном сайте. Партнерскую поддержку конкурса традиционно оказывают Министерство экономического развития РФ, РСПП, Президентский фонд культурных инициатив, ООН в России, Совет Евразийского женского форума при Совете федерации, Фонд президентских грантов, экосистема «Добро.рф» (ранее — Ассоциация волонтерских центров) и другие институции.

Методологическим партнером в составлении рейтинга выступает группа компаний Б1. Рейтинг распределяется не по местам, а по категориям (А+, А, B+ и так далее). Особенность рейтинга в том, что он подвижен, в отличие от многих традиционных бизнес- и профессиональных рейтингов: от года к году ключевые позиции могут поменяться целиком, так как эксперты каждый раз оценивают именно заявку.

Номинации конкурса программ каждый год отражают актуальные тренды. Так, в 2025 году появилась в том числе номинация, посвященная партнерствам донорских организаций, в 2024-м — о поддержке семьи, сразу ставшая массовой. По количеству и качеству заявок лидерство в этом году у трех направлений: культура, общественное здоровье и развитие территорий.

Новый состав лидеров

В рейтинге ЛКБ шесть категорий: А+ («Лидеры»), А («Лучшая практика»), В+ («Передовая практика»), В («Хорошая практика»), С+ («Развивающаяся практика»), С («Формирующаяся практика»). В 2025 году в категорию А+ вошли 17 компаний (против 18 в 2024-м). Это Biocad, Kept, транспортная группа FЕSCO, АФК «Система», «Газпром нефть», «Металлоинвест», «Норильский никель», ГК «Протек», «Росатом», банк ВТБ, ОК «Русал», «Сахалинская энергия», «Северсталь», Сбербанк, СИБУР, «ФосАгро», Цифровая экосистема МТС.

По словам старшего менеджера отдела услуг в области устойчивого развития группы компаний Б1 Евгении Кадыковой, компании продолжают активно участвовать в рейтинге и совершенствовать свои практики. В 2025 году доля участников с высокими оценками А и А+ выросла до 57% против 54% годом ранее, а доля компаний с низкими оценками С и С+ сократилась с 9% до 6%. Четверть участников улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, что говорит о повышении качества раскрытия информации и росте осознанности бизнеса в реализации социальных программ. Кроме того, к рейтингу добавились десять компаний-дебютантов, некоторые сразу же показали достаточно высокие оценки. Это Siberian Wellness, ООО «АтомИнфо», АО ДОМ.РФ, ПАО «МТС Банк», АО ОТЛК ЕРА, Pari, АО «Прогресс». Организаторы отмечают, что в рейтинге растет доля компаний, представляющих средний бизнес.

Конкурс эффективной благотворительности

Победителей конкурса социальных программ «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2025 году выбирали в десяти номинациях. Часть из них — традиционные, но в этом цикле появились новые.

Номинация «Лучшая программа поддержки культуры, искусства и креативных индустрий» (партнер — Президентский фонд культурных инициатив, ПФКИ) — традиционная. Она соответствует одному из главных направлений деятельности Форума доноров в 2024–2025 годах — частной поддержке культуры. При поддержке ПФКИ ассоциация также учредила всероссийский Форум-фестиваль #ДеньМецената и работала над укреплением диалога между меценатами, донорскими организациями и культурными институциями.

По словам Игоря Соболева, первого заместителя гендиректора ПФКИ, поддержка проектов в сфере культуры остается приоритетом для социальной ответственности бизнеса: «Инвестируя в культуру, компании создают возможности для творческой самореализации, сохраняют наследие и стимулируют развитие местных творческих отраслей». Эксперт также подчеркнул, что компании-лидеры не только оценивают результаты своих проектов, но и отслеживают их динамику.

Суммарный вклад в культуру участников этой номинации в 2025 году составил 846,7 млн руб., что немного ниже показателя прошлого года — 924,59 млн руб. Форматы, масштаб и охват аудитории у заявленных программ разные. Организаторы номинации отмечают, что не все проекты в полной мере используют возможности партнерства и не всегда имеют четкие показатели для оценки. Но многие программы развиваются: бизнес осваивает новые форматы взаимодействия с культурными институциями и формы вовлечения сообществ.

Интерес компаний к культурной номинации стабильно растет: в 2025 году на нее поступило 17 заявок. На увеличение числа участников в том числе повлияла активная работа ПФКИ и Форума доноров по продвижению номинации и организации обсуждения проектов—победителей прошлого года. Заявки в номинацию «Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий» оцениваются по восьми критериям: обоснованность и актуальность, соответствие приоритетам Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, дизайн и логика программы, ее уникальность и инновационность, качество управления, коммуникационное продвижение, качество партнерств, а также система измерения результативности и эффективности.

Минэкономразвития, поддерживающее проект «Лидеры корпоративной благотворительности» с первого года его существования, представило новую номинацию — «Лучшая программа, реализованная при поддержке государственных институтов». В нее принимались проекты компаний в партнерстве с государством, направленные на повышение качества жизни: от строительства соцобъектов до комплексного развития территорий.

К проекту также присоединилось Агентство стратегических инициатив (АСИ), представив номинацию «Лучшая программа социальных инвестиций в сектор СО НКО и социальных предприятий». Как отметила Ирина Петрунина, заместитель руководителя направления «Социальные проекты» АСИ, для агентства было важно видеть в заявках четкое описание механизмов поддержки инфраструктуры социальной экономики. Она добавила, что уровень поданных проектов высок и даже те, что не вошли в тройку лидеров, не менее профессиональны и отражают тренд на признание роли сектора социальной экономики.

Третью новую номинацию — «Лучшая партнерская программа» — инициировал сам Форум доноров. По словам Александры Болдыревой, исполнительного директора АГО «Форум доноров», культура партнерств стала темой 2025 года для ассоциации. Она пояснила, что целью номинации было не только выявить лидеров, но и показать, как вообще сегодня выстраивается сотрудничество доноров в реализации программ и проектов: «На конкурс принимались программы, организованные в партнерстве бизнеса с другими донорскими организациями: корпоративным или частным фондом, другим бизнесом. Мы хотим увидеть и показать примеры, на которых можно исследовать разные роли партнеров, их симбиоз, принципы и правила совместного участия, общую работу над сложными темами, их способы договариваться друг с другом и решать проблемы».

Экспертный взгляд

Опрошенные “Ъ” эксперты сходятся во мнении, что сегодня российский бизнес относится к благотворительности как к системным социальным инвестициям, интегрированным в бизнес-стратегию. Они выделяют три основных тренда среди лидеров корпоративной благотворительности. Первый: программы все чаще ориентированы на поддержку стратегических государственных приоритетов. Второй: участники стали подробнее раскрывать внутренние процедуры и измеримые результаты своих программ. Третий: компании фокусируются на проектах с измеримым и понятным социальным эффектом.

«Ведущие российские компании рассматривают корпоративную благотворительность как неотъемлемый атрибут ответственного бизнеса»,— резюмируют свежее исследование состояния и трендов корпоративной благотворительности эксперты Высшей школы менеджмента СПбГУ Юрий Благов и Дарья Каледжи.

С этим заключением согласен директор департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМа Андрей Даудрих. По его словам, участие в национальных рейтингах давно перестало быть просто PR-инструментом: для компаний это возможность получить независимую внешнюю экспертизу и увидеть свои сильные стороны и точки роста. В этом году участники предоставили чрезвычайно подробные описания инициатив, а сами инициативы затрагивали широкий спектр вопросов: от сохранения исторического наследия малых городов до системной подготовки будущих специалистов. «Наши экспертные оценки помогут компаниям повысить эффективность работы в области устойчивого развития»,— отмечает Андрей Даудрих.

Елена Малицкая, президент фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», в свою очередь, добавляет: «Влияние проектов КСО уже очень значительно, и их результаты с каждым годом будут все заметнее для общества». Она особенно отмечает отраслевое разнообразие участников: от производителей минеральной воды и застройщиков до спортивных организаций. Госпожа Малицкая также обратила внимание на то, что благотворительная деятельность каждой компании тесно связана с ее основной миссией. «Участие в рейтинге заставляет бизнес четко определять благополучателей, измерять социальный эффект и формулировать результаты для сотрудников и профессионального сообщества»,— заключает эксперт.

Высокая позиция в рейтинге давно стала своеобразным знаком качества и надежным индикатором системной работы, говорит директор по стратегическим коммуникациям благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Светлана Решетникова. Она уверена, что партнерам проще ориентироваться на лидеров рейтинга, чем изучать сотни отчетов: по ее мнению, место в рейтинге — показатель того, что кампания или НКО действительно вкладывается в определенное направление. А главным фактором устойчивости программ госпожа Решетникова считает закрепление благотворительной деятельности во внутренних регламентах компании — только документарная фиксация гарантирует долгосрочный взгляд и стимул к развитию.

Таким образом, все эксперты проекта — от социологов и аналитиков до практиков благотворительности — говорят об одном: российский бизнес прошел путь от отдельных инициатив к стратегической, измеримой и документально закрепленной социальной ответственности.

Алиса Орлова