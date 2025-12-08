В Варшаве задержали трех украинцев с набором шпионского оборудования

Польская полиция задержала в центре Варшавы трех граждан Украины, в машине которых нашли комплект шпионского оборудования. Об этом сообщается на сайте управления полиции центрального района столицы. Судом Варшавы они заключены под арест на три месяца.

Задержанные сказали, что направлялись в Литву и не планировали оставаться в Польше. При этом в сообщении полиции отмечается, что задержанные не смогли внятно объяснить происхождение и назначение изъятых предметов. Они называли себя IT-специалистами, но при уточняющих вопросах «забывали английский язык» и делали вид, что не понимают, о чем речь.

По данным полиции, среди изъятого оборудования были жесткие диски со шпионским ПО, роутеры, ноутбуки, видеокамеры, большое количество сим-карт. Полицейские эксперты считают, что с помощью такой техники можно было получить доступ к стратегическим сетям связи.