Экс-глава Крымского района Кубани останется под стражей до конца декабря

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Крымского района Сергею Лесю, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Экс-глава Крымского района Кубани

Фото: Соцсети Сергея Леся

Господин Лесь останется в следственном изоляторе до 29 декабря.

По версии обвинения, в период работы главой Крымского района Кубани Сергей Лесь допускал серьезные нарушения при распоряжении муниципальной собственностью. Чиновник был арестован 11 октября текущего года, он ехал в автомобиле со своим братом и вез крупную сумму денег, а также золотые слитки. Накануне ареста главы в администрации Крымского района прошли обыски. По словам Сергея Леся, он не намеревался скрываться от следствия, а поездка была необходима для общения с адвокатом в Москве.

Господин Лесь является ответчиком по иску прокуратуры об изъятии имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм. Процесс проходит в Геленджикском городском суде.

Анна Перова, Краснодар