S7 построит в Новосибирске учебный центр для подготовки пилотов

Авиакомпания S7 заявила о планах построить на территории новосибирского аэропорта Толмачево авиационный учебный центр для подготовки пилотов и бортпроводников. Комплекс будет включать площадки для теоретической и практической подготовки кадров с возможностью тренировок на воде и суше, аварийно-спасательных отработок. Проект также подразумевает строительство кампуса на 300 мест.

Стоимость проекта оценивается в 2-3 млрд руб., сообщил 8 декабря гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин. По данным компании, новый объект станет единственным тренажерным центром в Сибири и на Дальнем Востоке (аналогичный центр работает в Домодедово).

«В настоящее время определен участок площадью 3 га, который расположен внутри периметра аэропорта. Центр создаст мощности для обеспечения полного цикла подготовки членов экипажей гражданских воздушных судов S7 и других компаний в основных восточных хабах страны»,— рассказал гендиректор ООО «С 7 Инвест» Владимир Ларин.

Центр планируется создать за три-четыре года.

Лолита Белова