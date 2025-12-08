Уголовное дело возбудили после гибели работника нижегородского мясокомбината

Уголовное дело возбудили после гибели работника ООО «Первый мясокомбинат» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщили в региональном СУ СКР 8 декабря.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фаршемешалка на предприятии «Первый мясокомбинат»

По данным региональной Гострудинспекции, 7 декабря 23-летний сотрудник мыл работающий станок-фаршемешалку и его затянуло в лопасти станка. Пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных травм он умер во время операции.