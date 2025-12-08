Бывший военный комиссар нескольких районов Самары не смог обжаловать приговор по делу о получении взяток

Самарский областной суд не нашел оснований для оправдания бывшего военного комиссара нескольких районов Самары, признанного виновным в 11 преступлениях по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом организованной группой». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция внесла изменения в части уточнения формулировки квалификации действий осужденного, изложения доказательств и в части снятия ареста с имущества. Наказание, назначенное первой инстанцией, осталось без изменений.

Согласно материалам дела, в 2021-2023 гг. подсудимый в составе организованной преступной группы получал через посредника взятки в размере 60-70 тыс. руб. Деньги передавались «за внесение в учетные карты призывников заведомо ложных сведений о наличии заболеваний, препятствующих призыву на военную службу».

За совершение 11 преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом организованной группой». Октябрьский районный суд назначил бывшему комиссару наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также приговором суда ему назначен штраф в размере 3 млн руб. в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в Вооруженных силах РФ на четыре года.

Руфия Кутляева