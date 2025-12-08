Волгоградский аэропорт возобновил работу после трех часов простоя

Аэропорт Волгограда возобновил работу после временного закрытия из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения были введены с 9:40 для обеспечения безопасности полетов, и один самолет был направлен на запасной аэродром. Все участники полетных операций, включая экипажи и авиадиспетчеров, приняли меры для безопасности.

Ночью в Волгограде беспилотники повредили дома на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе, начался пожар. Пострадавших нет.

Для эвакуированных жильцов открыт пункт временного размещения в школе № 3. Автобусы предоставлены для эвакуации, а в пункте размещения организованы спальные места и горячее питание.

Никита Маркелов