«Отец радиогенетики этого заслуживает»

В рамках проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства в музее Ильменского заповедника в Миассе представили выставку «Биостанция». Она посвящена памяти ученого Николая Тимофеева-Ресовского и его работе на биостанции «Миассово» в 1960-х годах. Над экспозицией работали художник Сергей Деникин и куратор Александр Дашевский из Санкт-Петербурга. Основой инсталляции стала мебель, перенесенная с биостанции, которой лично пользовался Николай Тимофеев-Ресовский. Экспозиция будет доступна для посещения до декабря 2026 года.

В Миассе на площадке Естественно-научного музея Ильменского заповедника 5 декабря открылась инсталляция «Биостанция», посвященная наследию и памяти ученого Николая Тимофеева-Ресовского. Проект представила Уральская индустриальная биеннале в рамках одной из тематических серий арт-резиденций 2025 года, а именно — «Научно-исследовательские институты». Создателем экспозиции стал Сергей Деникин, куратор — Александр Дашевский из Санкт-Петербурга.

Главным объектом для вдохновения художников стала биостанция «Миассово», которую в 1955-1964 годах возглавлял основатель радиационной биологии и радиоэкологии Николай Тимофеев-Ресовский. На базе биостанции проводились эксперименты, которые помогали понять механизм воздействия ионизирующего излучения на экосистему. Кроме того, именно в «Миассово» была открыта способность некоторых элементов окружающей среды накапливать радиацию и задерживать ее распространение. Биостанцию перевели в 1977 году в Заречный. Оборудование было демонтировано, а радиоактивные материалы частично вывезли или захоронили. В настоящий момент биостанция закрыта, доступ к ней запрещен.

Перед открытием экспозиции в музее Ильменского заповедника прошел спектакль-променад «Большая прогулка в маленьком Миассово». Зачитывая письма, записки студентов и близкого круга Николая Тимофеева-Ресовского, актер Артем Потапов погружал слушателей в подробности жизни и быта на биостанции, обучения, а также о том, каким человеком был выдающийся ученый.

«В любой обстановке и в любой группе людей сразу выделялся Николай Владимирович. Даже внешне он казался необычным: плотная и в то же время очень подвижная, стремительная, чуть ли не бегом передвигающаяся фигура с крупной, неповторимых очертаний, лысеющей седой головой, в одежде, далекой от строгих стандартов цивилизации — широких, выгнивших сатиновых шароварах. Любил ходить босиком. Выступать он умел. Бывала у него и шпаргалка — крохотный листочек с обозначением разделов темы выступления. Он ему служил ориентиром, а все остальное вмещалось в его голове и могло изливаться на слушателей целыми часами. И все было содержательно, умно и глубоко»,— рассказывал Артем Потапов.

Николай Тимофеев-Ресовский создал особую образовательную среду на биостанции. Работа там проходила летом. В это время к ученому приезжали студенты на практику. Особенностью обучения у Николая Тимофеева-Ресовского были его фирменные семинары или, как их еще называли, «трепы».

«Определить, когда начинается и заканчивается рабочий день на биостанции, было невозможно. Наблюдение за ходом опытом частенько шли даже в ночные часы. Николай Владимирович был отличным лектором. Самые сложные вопросы эволюционной теории он объяснял так просто, что становилось все понятно. Перерывы были произвольные. Он очень хорошо чувствовал аудиторию и, когда видел, что мы устали, говорил: „все, хватит, разомнем казенную часть“. При этом хлопал себя позади и выходил на крыльцо», — озвучивал актер. Во время спектакля зрители переходят из одного зала в другой, знакомясь с множеством экспонатов из фонда музея.

Сама биостанция представляла собой трехэтажный деревянный дом с десятью комнатами. После ее закрытия в помещениях осталась мебель, которая и стала основой для экспозиции Сергея Деникина.

Кровать, стол, стулья, кресло, тумбочки и полки. Мебель, перенесенная с биостанции, выставлена в полупустом темном зале. Сначала единственным источником света является лампа. Она частично освещает мебель, которая покрыта множеством шариков на тонких стальных ножках. Через несколько секунд они загораются, открывая зрителям совсем новую картину. Светящиеся шарики напоминают ионы, за счет чего создается иллюзия, будто от мебели исходит радиоактивное излучение.

Куратор проекта Александр Дашевский рассказал, что Сергей Деникин хотел отобразить радиацию как нечто «прозрачное, мерцающее».

«Николай Тимофеев-Ресовский для всех мест, где он работал, персонаж неочевидный. В каком-то городском, региональном пантеоне он невидимый человек, как и сама биостанция „Миассово“. Она тоже невидима, до этого места не дойти. К тому же, радиация, с которой работал ученый, это тоже невидимая сила. Он все время контактировал с чем-то прозрачным и мерцающим. И теперь в музее действительно можно встретиться лицом к лицу с теми вещами, которые контактировали с Николаем Тимофеевым-Ресовским»,— отметил Александр Дашевский.

По его словам, экспозиция «Биостанция» — это хороший повод для всего Миасса ввести Николая Тимофеева-Ресовского в пантеон местных чтимых ученых. «Несомненно, отец радиогенетики этого заслуживает»,— отметил господин Дашевский.

Экспозиция будет работать до 20 декабря 2026 года. В Челябинской области Уральская индустриальная биеннале также планирует открыть еще несколько проектов. Один из них в рамках тематической серии «Соцгорода» реализуют во второй половине декабря этого года в Магнитогорске. Кроме того, в поселке Пороги Челябинской области планируется продолжить серию «Электростанции».

