Музейный комплекс СЭГЗ стал съемочной площадкой телеканала «Культура»

Новый музейно-выставочный комплекс Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) и дом-музей «Дом директора» памяти одного из первых директоров предприятия Ивана Чистякова стали съемочной площадкой проекта «Неизвестные маршруты России» телеканала «Культура». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СЭГЗ Фото: предоставлено пресс-службой СЭГЗ

Телепередача рассказывает о малоизвестных туристических маршрутах страны. Отдельный выпуск об Удмуртии снимался с 29 ноября по 6 декабря. По словам директора музейно-выставочного комплекса предприятия Дарьи Козловой, предприятие является единственным заводом в РФ, на котором функционируют два музея одновременно.

В 2023 году здесь отреставрировали и открыли «Дом директора» — здание, в котором жили и работали первые руководители предприятия, в их числе Иван Чистяков, благодаря которому СЭГЗ в условиях военного времени за короткое время вышел на плановые показатели. «В доме воссозданы быт и атмосфера 40-х годов прошлого века, а экспонаты для него заводские энтузиасты и неравнодушные жители Сарапула собирали по всей стране»,— говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года на территории завода был открыт новый музейно-выставочный комплекс. В нем ведущему программы Максиму Кардозу рассказали о роли города и завода в становлении гражданской и военной авиации, в частности об эвакуации в Сарапул в годы Гражданской войны дивизиона воздушных кораблей «Илья Муромец», а также о первом гражданском авиаперелете в нашей стране, организованном по маршруту Сарапул—Екатеринбург.

СЭГЗ является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии. Строительство завода №284 авиационных самопусков и компрессоров началось в 1939 году. По данным сайта компании, коллектив предприятия насчитывает 4,5 тыс. сотрудников. Производственный потенциал — порядка 4 тыс. единиц оборудования на производственных площадях около 100 тыс. кв. м.