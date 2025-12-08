Фонд BlackRock обсуждает партнерство с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с основателем фонда по управлению инфраструктурными инвестициями Global Infrastructure Partners (GIP, принадлежит BlackRock) Адебайо Огунлеси. Тот заявил, что фонд заинтересован в сотрудничестве в области энергетического перехода, транспорта и цифровой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация президента республики Азербайджан Фото: администрация президента республики Азербайджан

Господин Алиев высоко оценил партнерство между государственным нефтяным фондом Азербайджана и GIP. Господин Огунлеси отметил, что у GIP есть опыт в оптимизации функционирования аэропортов, логистики и транспортных коридоров, а также в области энергетики, в том числе возобновляемой.

Стороны обменялись мнениями о проектах GIP в инфраструктурных областях. Также «были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных инициатив по внедрению технологий искусственного интеллекта», сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

GIP была создана в 2006 году, в 2024-м ее приобрел BlackRock. Сейчас фонд управляет активами на сумму около $189 млрд. У BlackRock в управлении находятся активы на $14 трлн.