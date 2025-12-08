Договор не дороже денег

Арбитражный суд КБР взыскал с ООО «Нальчикские тепловые сети» 992 млн руб. в пользу «Газпром межрегионгаз Нальчик» за потребление топлива без договора в 2022 году. Изначально газовая компания требовала солидарного взыскания ущерба с трех предприятий. Однако суд отказал в этом, поскольку отсутствовали правовые основания. Спор между организациями возник из-за смены статуса единой теплоснабжающей организации. После расторжения договора с МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», котельные продолжали несколько месяцев работать и потреблять топливо без соответствующих договоров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии взыскал с ООО «Нальчикская теплоснабжающая компания» 992 млн руб. за потребление в 2022 году топлива без договора в течение трех месяцев. Истцом в деле выступило ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

Как следует из материалов дела, изначально газовая компания подала иск против трех теплоснабжающих организаций столицы республики — МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (МУП «НТСК»), АО «Теплосервис» и ООО «Нальчикские тепловые сети». Истец требовал солидарного возмещения стоимости газа, использованного с 3 июня по 30 сентября 2022 года.

Конфликт возник из-за смены статуса единой теплоснабжающей организации города. До 26 мая 2022 года эти функции выполняло МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», которое имело соглашения поставки топлива с газовой структурой. 26 мая статус перешел к «Новым тепловым сетям», позднее переименованным в «Нальчикские тепловые сети».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нальчкские тепловые сети» зарегистрировано в 2022 году в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика). Основная специализация — производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Уставный капитал — 2,2 млн руб. Бенефициар — Анзор Шогенов. Выручка компании за 2024 год составила 1 млрд руб., убыток — 802,6 млн руб.

Одновременно АО «Теплосервис», владеющее котельными на основании постановления правительства КБР от 2012 года, расторгло договор аренды с МУП и заключило новое соглашение с «Новыми тепловыми сетями» на период с 27 мая 2022 года по 30 апреля 2023-го.

Проблема заключалась в том, что соглашение поставки топлива между «Газпром межрегионгаз Нальчик» и новой теплоснабжающей организацией было подписано только 1 октября 2022 года. При этом котельные продолжали работать и потреблять топливо с июня по сентябрь без соответствующих договоров.

По данным истца, представители компании не смогли получить доступ к узлам учета газа на котельных начиная с 30 мая 2022 года. В связи с прекращением потребления топлива прежним поставщиком с измерительного оборудования были сняты пломбы.

В декабре 2022 года газовая компания направила претензию ответчикам с требованием возместить ущерб от использования без договора, но требования остались неудовлетворенными.

Решением арбитражного суда КБР от 23 декабря 2022 года первоначальные исковые требования удовлетворили полностью. Суд взыскал с АО «Теплосервис» 56 млн руб., а с МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» — 21,6 млн руб.

Однако постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда КБР от 11 декабря 2023 года решение отменили в части взыскания с АО «Теплосервис» 56 млн руб. Вышестоящие инстанции установили, что спорные объекты, находящиеся в собственности АО «Теплосервис», с 27 мая 2022 года переданы «Нальчикским тепловым сетям» на основании договора аренды.

Согласно уточненному расчету, общий объем использованного газа с июня по сентябрь 2022 года составил 188,9 млн кубометров на сумму 992,1 млн руб.

Истец приобщил к материалам дела 36 актов о недопуске представителей «Газпром межрегионгаз Нальчик» к узлам учета по котельным, переданным в аренду «Нальчикским тепловым сетям».

Ответчик оспаривал достоверность актов о недопуске, указывая, что они составлены без присутствия сотрудников «Нальчикских тепловых сетей». Кроме того, все акты составлены 30 мая 2022 года и подписаны одними лицами. Это вызывает сомнения в их достоверности с учетом количества объектов и их размещения по городу.

Защита также утверждала, что из 58 котельных, указанных в расчете ущерба, актов недопуска составлено только 36, а 26 котельных являются сезонными и в летний период (с июня по сентябрь 2022 года) были полностью остановлены. «В летний период 2022 данные котельные не функционировали и газ не потребляли»,— подчеркнули в «Нальчикских тепловых сетях».

По мнению ответчика, по вине истца соглашение поставки газа с «Газпром межрегионгаз Нальчик» заключили только 1 октября 2022 года. Документы, подтверждающие неопломбированность приборов учета в июне-сентябре 2022 года, истцом не представлены.

Суд пришел к выводу о правомерности представленного ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» расчета объема газа по мощности потребляющего оборудования. Поскольку факт поставки ресурса в спорный период подтверждается материалами дела, а доказательства оплаты полученного ресурса не были представлены, то суд удовлетворил требования истца к «Нальчикским тепловым сетям».

В удовлетворении солидарных требований к АО «Теплосервис» и МУП «НТСК» суд отказал ввиду отсутствия правовых оснований. С «Нальчикских тепловых сетей» взыскали стоимость газа в размере 992 млн руб., а также госпошлину — 200 тыс. руб.

Тат Гаспарян