Джуди Денч: я слепну, теряю память и прощаю Харви Вайнштейна

Британская актриса Джуди Денч, обладательница «Оскара» и двух «Золотых глобусов», призналась в том, что почти ничего не видит и теряет память. Она рассказала об этом в интервью Radio Times, опубликованном накануне ее 91-летия, которое отмечается 9 декабря.

По словам актрисы, она больше не может смотреть телевизор и почти не обходится без посторонней помощи. Ей пришлось оставить многие занятия, которые она любила, в том числе вождение автомобиля, вышивание и прогулки в одиночестве. Кроме того, у нее возникли проблемы с памятью: она до сих пор может наизусть читать монологи Шекспира, но «не помнит, что делала вчера». На вопрос, не боится ли она забыть роль, она ответила: «О да, конечно».

Несмотря на все эти трудности, Джуди Денч продолжает работать. Друзья и помощники читают ей ее роли вслух, а она запоминает их наизусть.

В интервью актриса особо коснулась своей дружбы с Кевином Спейси и Харви Вайнштейном. По ее словам, со Спейси она поддерживает отношения. «Его оправдали, я с ним общаюсь, мы обмениваемся СМС»,— сообщила она об актере, которого обвиняли в сексуальном преследовании. Что же до осужденного за различные сексуальные преступления Вайнштейна, то, по ее словам, он заслуживает прощения. Вайнштейн был продюсером первого голливудского фильма Джуди Денч — «Влюбленный Шекспир». За восьмиминутную роль королевы Елизаветы в фильме она получила премию «Оскар».

Андрей Келекеев