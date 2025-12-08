Началось строительство нового ангара S7 в аэропорту Толмачево за 3 млрд рублей

Авиакомпания S7 строит на территории новосибирского аэропорта Толмачево новый ангарный комплекс для технического обслуживания самолетов. Объект будет построен за 17 месяцев и введен в эксплуатацию в первом квартале 2027 года, сообщил гендиректор ООО «С 7 Инвест» Владимир Ларин.

Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ

Генеральным заказчиком выступает ООО «С7 инжиниринг», подрядчиком является ООО «С7 Инвест».

«Решение о строительстве ангара принято с целью увеличения возможности технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Также это в перспективе решит задачу увеличения регулярности и количества выполненных рейсов авиакомпании в новосибирском аэропорту. Площадь строения составит 9 тыс. кв. м»,— рассказал Владимир Ларин.

Комплекс включает в себя места для двух самолетов, в том числе для лайнеров с большим салоном — Airbus А321. В настоящее время площадь действующего ангара составляет 20 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. кв. м занимает стоянка под самолеты. В будущем ангаре стоянка для самолетов займет 7 тыс. кв. м.

Лолита Белова