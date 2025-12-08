Глава Ford раскритиковал ЕС за политику в области электромобилей

Генеральный директор Ford Motors Джеймс Фарли в своей колонке для Financial Times подверг острой критике политику ЕС в области автопрома, в частности за чрезмерное давление на компании, от которых требуют производить больше электромобилей, отказываясь от традиционных машин с ДВС или гибридными двигателями.

Фото: Rebecca Cook / Reuters Генеральный директор Ford Motors Джеймс Фарли

Как отметил топ-менеджер, «действующие правила ЕС диктуют быстрый переход на электромобили. Проблема в том, что европейские покупатели — как частные лица, так и компании — просто не покупают электромобили в больших количествах». Досталось и правительству Великобритании, политика которого «не соответствует рыночной реальности»: с одной стороны, оно повышает налог на электромобили, а с другой — дает скидки на покупку таких машин. Глава Ford отметил, что «мы сталкиваемся с потоком субсидируемого государством импорта электромобилей из Китая… у которого более чем достаточно производственных мощностей, чтобы продавать каждому новому покупателю автомобиля в Европе». При этом в ЕС производство автомобилей сейчас ниже доковидного уровня.

Исходя из этого, глава Ford отметил, что никто не просит у властей ЕС материальной помощи. Он лишь призвал регуляторов трезво посмотреть на рыночную действительность и не требовать от работающих на рынке ЕС автопроизводителей чрезмерных усилий по слишком быстрому переходу на электромобили, что только затрудняет конкуренцию с Китаем. «Мы должны согласовать целевые показатели по выбросам углерода с реальной ситуацией на рынке и предоставить автопроизводителям реалистичный и надежный десятилетний горизонт. Это включает в себя предоставление потребителям возможности ездить на гибридных автомобилях дольше, постепенно сокращая разрыв, а не заставляя их переходить на электромобили, к которым они не готовы».

Евгений Хвостик