Нижегородское правительство купило для ГУ ФСИН 47 автомобилей
Правительство Нижегородской области в 2025 году приобрело для регионального ГУ ФСИН 47 служебных автомобилей. 17 из них торжественно передали сотрудникам в начале декабря, сообщили в пресс-службе правительства.
начальник управления по работе с личным составом ФСИН Алексей Емельянов, замгубернатора Нижегородской области Александр Павлов и начальник ГУ ФСИН Виктор Брант (слева направо)
Фото: Правительство Нижегородской области
Ключи от автомобилей вручил замгубернатора Александр Павлов. На торжественном мероприятии также присутствовали начальник управления по работе с личным составом ФСИН Алексей Емельянов и начальник ГУ ФСИН Виктор Брант.
Также они открыли физкультурно-оздоровительный центр на территории СИЗО-1. Спортцентр, предназначенный для сотрудников, не работал 15 лет. В отремонтированных помещениях расположены спортивно-тренажерный зал, сауна, комната отдыха, раздевалки и душевые.