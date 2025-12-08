Нижегородское правительство купило для ГУ ФСИН 47 автомобилей

Правительство Нижегородской области в 2025 году приобрело для регионального ГУ ФСИН 47 служебных автомобилей. 17 из них торжественно передали сотрудникам в начале декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

начальник управления по работе с личным составом ФСИН Алексей Емельянов, замгубернатора Нижегородской области Александр Павлов и начальник ГУ ФСИН Виктор Брант (слева направо)

Фото: Правительство Нижегородской области начальник управления по работе с личным составом ФСИН Алексей Емельянов, замгубернатора Нижегородской области Александр Павлов и начальник ГУ ФСИН Виктор Брант (слева направо)

Ключи от автомобилей вручил замгубернатора Александр Павлов. На торжественном мероприятии также присутствовали начальник управления по работе с личным составом ФСИН Алексей Емельянов и начальник ГУ ФСИН Виктор Брант.

Также они открыли физкультурно-оздоровительный центр на территории СИЗО-1. Спортцентр, предназначенный для сотрудников, не работал 15 лет. В отремонтированных помещениях расположены спортивно-тренажерный зал, сауна, комната отдыха, раздевалки и душевые.

Галина Шамберина