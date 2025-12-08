Неофициальное звание зимнего чемпиона Российской премьер-лиги получил «Краснодар». В 18-м туре футбольного чемпионата страны, который был последним в 2025 году, южане на своем поле обыграли ЦСКА (3:2). Армейцы после поражения остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Вторую и третью строчку занимают «Зенит» и «Локомотив». На пятой позиции — «Балтика». Калининградский клуб взял верх над «Крыльями Советов» (2:0). За развитием событий в матчах 18-го тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Краснодар» и ЦСКА выдали шикарный матч. Армейцы забили уже на 11-й минуте, после чего хозяева отчаянно атаковали и ближе к концу первого тайма все-таки сравняли счет. Только вот по окончании первых 45 минут, к сожалению, больше говорили не о футболе. Когда команды уходили на перерыв, в помещении под трибунами вспыхнул конфликт, после чего защитник хозяев Лукас Оласа вышел на традиционное интервью и начал обвинять соперников в расизме. Переводчик уругвайца не стал смягчать все, что на эмоциях выдал игрок.

Футбол, конечно, остается в стороне. Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих товарищей по команде. Естественно, эти вещи не могут происходить. Нужно проявлять уважение. Естественно, так нельзя, потому что футбол футболом, но все должны оставаться людьми. К счастью, развития скандал не получил, хотя после перерыва эмоций меньше не стало. Дело даже едва не дошло до массовой драки. Но что касается футбола, то в этот вечер лучше был «Краснодар». В начале второго тайма южане вышли вперед, а когда красную карточку получил Мойзес и армейцы остались в меньшинстве, «быки» забили еще раз».

Тот, кто получает преимущество в игроках, получает преимущество и в голах. Да, игроки ЦСКА не сдавались и даже сократили разрыв на последних минутах, но все же уступили (2:3). И несмотря на это, в верхней части турнирной таблицы все очень плотно. До «Локомотива», который идет третьим, — одно очко, три балла — до «Зенита», который расположился на второй позиции, и четыре — до лидера, «Краснодара. Так что шансы все поправить у армейцев еще будут.

Для этого красно-синим нужно поработать на трансферном рынке во время зимней паузы, уверен футбольный эксперт Руслан Пименов: «ЦСКА, это все говорят открыто, нужен нападающий. Если нападающего в зимнее трансферное окно возьмут, армейцы смогут рассчитывать на чемпионство. Они и так претенденты, но тогда шансы еще увеличатся».

Победу в 18-м туре одержала «Балтика». Калининградский клуб победил на своем поле «Крылья Советов» (2:0) и уходит в отпуск на пятой позиции. Команда Андрея Талалаева всем все доказала, и весной вряд ли что-то изменится, уверен комментатор Александр Аксенов: «Сейчас многие пишут, что "Балтика" так здорово себя показала, Талалаева могут позвать в другую команду, игроков могут разобрать. Я уверяю всех, в Калининграде не будет никакой футбольной ярмарки. Все останется так, как и сейчас. "Балтика" будет в шестерке».

А вот какие места по итогам сезона займут «Спартак» и «Динамо», пока непонятно. После ничейного исхода в дерби (1:1) бело-голубые занимают девятую строчку, а «Спартак — шестую. Что же касается исполняющих обязанности главных тренеров Вадима Романова в «Спартаке» и Ролана Гусева в «Динамо», то шансов продолжить свою работу на этих постах у них нет, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев: «Ни у того, ни у другого нет вообще никаких шансов. Поэтому я не знаю, что должно произойти, чтобы к кому-то остался кредит доверия. Читается между строк, что команды сейчас будут искать новых наставников».

Но для того, чтобы представить новых наставников, у руководства «Спартака» и «Динамо» есть время. Ведь теперь болельщиков ждет пауза длиной почти три месяца, и следующий, 19-й тур РПЛ, состоится только в начале марта 2026 года.

Владимир Осипов