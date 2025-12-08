Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пенсионер погиб под колесами поезда вблизи станции Гатчина-Варшавская

Пожилой житель Ленинградской области погиб, попав под поезд на 45 километре 7 пикета вблизи железнодорожной станции Гатчина-Варшавская. Об этом сообщили в управлении транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трагический инцидент произошел в минувшие выходные. По данным ведомства, в момент приближения поезд 88-летний пострадавший переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но не успел остановиться из-за малого расстояния. В результате наезда пенсионер получил травмы, не совместимые с жизнью.

Артемий Чулков

