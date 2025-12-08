Суд арестовал бойца MMA Заура Исмаилова за «спарринг с памятником»

Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 февраля 2026 года бойцу смешанных единоборств Зауру Исмаилову. С соответствующим ходатайством в суд обратился представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Западному округу Москвы. Свою просьбу следователь мотивировал тем, что при задержании спортсмен пытался оказать сопротивление и, оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, скрыться или иным способом препятствовать расследованию дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В отношении Заура Исмаилова расследуется уголовное дело по факту осквернения памятника (ст. 243.4 УК РФ; до трех лет лишения свободы). Поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное самим Зауром Исмаиловым в соцсетях. На нем спортсмен «тренируется» у памятника ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика — наносит удары руками и ногами по статуе ребенка.

Как сообщала ранее пресс-служба столичного главка СКР, спортсмен вину признал сразу после задержания. В суде он и его адвокат просили о домашнем аресте, под которым фигурант мог бы находиться в арендуемой им квартире, расположенной возле сквера, в котором он «спарринговал». Однако суд признал доводы следствия весомыми и ходатайство СКР удовлетворил.

Алексей Соковнин