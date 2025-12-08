В ноябре медиана предлагаемой зарплаты в Башкирии превысила 82 тысячи рублей

Медиана предлагаемой зарплаты в Башкирии по итогам ноября составила 82,3 тыс. руб., увеличившись за месяц на 3,2%. Медиана ожидаемой соискателями зарплаты составила 70 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ноябре на рынке труда Башкирии работодатели открыли 20,9 тыс. вакансий, что составляет 12% от общего числа предложений во всех регионах Приволжского федерального округа. Республика заняла третье место в ПФО по спросу на кадры.

Самыми востребованными работниками в регионе в прошлом месяце стали операторы call-центров (1,9 тыс. вакансий, 10% от общего количества), менеджеры по продажам (1,3 тыс. вакансий, 7%). В пятерку лидеров по востребованности вошли водители, операторы производственных линий, а также продавцы-консультанты и кассиры.

В среднем по регионам ПФО медиана предложения была на 6,1 тыс. руб. ниже, чем в Башкирии — 76,2 тыс. руб.

Майя Иванова