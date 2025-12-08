В Греции произошло самое смертоносное за 2,5 года крушение судна с мигрантами

Береговая охрана Греции обнаружила тела 17 мигрантов неподалеку от полузатонувшего судна у острова Крит. Для Греции это самое смертоносное кораблекрушение с участием незаконных мигрантов за последние два года, отмечает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Береговая охрана несет мешки с телами утонувших мигрантов после кораблекрушения у острова Крит, 6 декабря 2025 года

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters Береговая охрана несет мешки с телами утонувших мигрантов после кораблекрушения у острова Крит, 6 декабря 2025 года

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

Лодка с мигрантами начала тонуть примерно в 55 км от юго-западного побережья Крита утром 6 декабря. Их заметило проходившее мимо турецкое грузовое судно, которое и проинформировало греческие власти об инциденте в море. Прибывшие на место сотрудники береговой охраны смогли спасти с тонущего судна двух человек.

Количество жертв субботнего инцидента стало самым высоким со времен крушения рыболовецкого траулера «Адриана» к югу от греческого Пилоса в июне 2023 года, когда погибли 78 человек, а сотни пропали без вести.

Кирилл Сарханянц