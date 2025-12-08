Зарезавший жену из-за ужина житель Березовского до приговора ушел на СВО

Житель Свердловской области Рафис Хузин, арестованный Березовским городским судом за убийство своей жены (ч.1 ст.105 УК РФ), отправился в зону специальной военной операции (СВО), не дожидаясь приговора по собственному уголовному делу, сообщил источник «Ъ-Урал».

Преступление было совершено 17 октября. По данным «Ъ-Урал», убийству предшествовала ссора между Рафисом Хузиным и его женой из-за неприготовленного ужина. После чего, обвиняемый, вспылив, зарезал жену. Якобы непродолжительное время он прятал труп в теплице, после чего решил расчленить супругу и закопать останки под землей. Ему удалось только содрать с нее кожу.

Отсутствие женщины заметила ее подруга. Тогда Хузин сам сдался полиции, на допросах он вел себя неадекватно.

Рафис Хузин работал водителем, а женщина уборщицей. Обвиняемый, по словам соседей, был вспыльчив и раздражителен. По словам соседей, пара часто выпивала и ссорилась. Сама квартира, в которой жили супруги, имеет криминальный бэкграунд — якобы там несколько раз были совершены убийства и другие преступления.

Артем Путилов