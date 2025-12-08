ООО «Башкирэнерго» массово присоединяет к сетям новоселов в пригороде г. Дюртюли

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») ведет электрификацию двух новых микрорайонов на окраине г. Дюртюли, где выделено около 600 земельных участков. Этот город в западной части Башкирии окружен несколькими населенными пунктами, два из которых и стали центрами жилищной застройки. Сетевая компания в селах Иванаево и Кушулево за несколько лет построила 1,5 км ВЛ 6 кВ, 18,1 км ВЛ 0,4 кВ, ввела в эксплуатацию 4 трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ.

Техприсоединение потребителя в с. Иванаево

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Освоение и, соответственно, электрификация обоих микрорайонов близится к завершению. Администрация города готовится приступить к выделению большого массива земельных участков еще в одном пригородном селе Новобиктово. Это значит, что высокий темп техприсоединения новоселов сохранится, и Октябрьские электрические сети ООО «Башкирэнерго» ведут подготовку к массовому строительству сетевой инфраструктуры.

ООО «Башкирэнерго»