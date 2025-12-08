В Перми определили победителей конкурса «Черное золото Прикамья и Тимано-Печоры»

В Перми наградили журналистов, представивших телефильмы, сюжеты, публикации и фотоработы о нефтегазовой отрасли.

В театре «Дом актера» прошла церемония награждения победителей конкурса «Черное золото Прикамья и Тимано-Печоры». Дипломы и призы вручили 12 журналистам – от Нарьян-Мара до Куеды. Кроме того, специальный приз получил коллектив Ножовской библиотеки-музея за лучшее освещение в соцсетях проекта-победителя грантового конкурса Компании «ЛУКОЙЛ».

В этом году на журналистский конкурс поступило около сотни заявок от СМИ Пермского края, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В Перми для конкурсантов подготовили насыщенную программу и провели серию лекций, экскурсий и мастер-классов, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

В рамках деловой программы преподаватель Иван Рябухин рассказал о роли журналистов в годы войны, а директор Музея пермской нефти Алексей Нерослов, писательница Светлана Федотова и директор архива города Перми Виктор Новокрещенных научили тонкостям работы с историческими материалами.

Представителям СМИ презентовали также альманах «Нефтяная провинция» и провели экскурсию в отреставрированном при поддержке нефтяников театре-музее Пермского хореографического училища.

Журналистский конкурс «Черное золото Прикамья и Тимано-Печоры» проводится в Пермском крае уже в 20-й раз. Он нацелен на укрепление партнерских отношений между журналистским сообществом и Компанией «ЛУКОЙЛ». В этом году работы оценивались по шести номинациям, полный список победителей размещен во вложении.

