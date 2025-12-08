В Волгоградской области объем розничных продаж превысил 600 млрд рублей

В Волгоградской области за десять месяцев 2025 года зафиксирован рост розничных продаж, объем достиг 631,3 млрд руб. Это на 1,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По данным Волгоградстата, продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составили 269,6 млрд руб., увеличившись на 0,1%. Продажи непродовольственных товаров достигли 361,7 млрд руб., что на 2,4% больше. Доля пищевых продуктов и табачных изделий в структуре торговли составила 42,7%, а непродовольственных товаров — 57,3%.

Крупный бизнес занимает 63,3% розничного оборота, малый и средний бизнес — 32,8%, а розничные рынки и ярмарки — 3,9%. Южный федеральный округ составляет 12,1% общего оборота розничной торговли России, что эквивалентно 6021,3 млрд руб. Лидеры по объему розничных продаж в округе — Краснодарский край и Ростовская область с долями 44,5% и 27,9% соответственно. Волгоградская область занимает 10,5% в общем обороте ЮФО.

Нина Шевченко