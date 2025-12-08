Более 100 домов остались без света в Новосибирске из-за повреждения ЛЭП

Отключение электроэнергии в Дзержинском районе Новосибирска произошло из-за повреждения нескольких кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Авария привела к отключению нескольких трансформаторных подстанций, сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск».

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

К настоящему момент электроснабжение на ряде улиц восстановлено. Работы продолжаются в микрорайоне Березовая роща.

«Учитывая низкую температуру воздуха и сложности земельных работ при промерзшем грунте, прогнозируемое время устранения аварии — 18:00»,— говорится в сообщении.

Согласно карте отключений систем жизнеобеспечения муниципалитета, в Дзержинском районе Новосибирска 8 декабря зафиксировано более 120 аварийных отключений электроэнергии.

Александра Стрелкова