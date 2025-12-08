Politico: Германия будет ключевым гарантом кредита Украине за счет активов России

Германия согласилась обеспечить четверть суммы так называемого репарационного кредита для Украины, который хотят сформировать за счет замороженных российских активов. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что странам Евросоюза придется выделить собственные средства, чтобы обеспечить выдачу Украине кредита объемом 210 млрд евро. Эти обязательства распределят пропорционально между членами ЕС — это необходимо для одобрения со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Он опасается, что именно его стране впоследствии придется компенсировать средства России.

У депозитария Euroclear в Бельгии сейчас находится около 185 млрд евро российских активов, еще порядка 25 млрд размещены в частных банках ЕС. При отсутствии европейского финансирования дефицит бюджета Украины оценивается почти в 72 млрд евро.

В октябре Бельгия пригрозила заблокировать решение о конфискации активов, если риски не будут разделены. 3 декабря Европейская комиссия предложила направить Украине «репарационный кредит» в размере 165 млрд евро. В ноябре Москва заявляла, что возможное изъятие активов будет расценено как кража.