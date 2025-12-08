Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как благодаря Эрнану Кортесу рецепт сладости попал в Европу.

Истолочь в порошок, смешать с водой, добавить соль, кукурузную муку и перец чили и взболтать до появления пены — таким был священный напиток из стручков какао-бобов, предшественник современного шоколада. Пить его полагалось лишь самым знатным, ибо, согласно ацтекским поверьям, напиток даровал богатство, могущество и неистощимую силу в постели — кому попало такое не нальешь. Император Монтесума пил, говорят, до 50 чашек в день.

Конкистадор Эрнан Кортес позавидовал и увез шоколад в Испанию — приобщать соотечественников к богатству и славе. Европейцы, правда, предпочли пить шоколад горячим, добавляя мед и сахар. А в 1828 году голландец Каспарус ван Хаутен изобрел пресс, и шоколад превратился в знакомые нам плитки. Его и сейчас считают полезным, дескать, бодрит и серотонина подкидывает. Но ацтекский рецепт был вернее — лекарство должно быть горьким.

Павел Шинский