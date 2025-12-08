Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как продуктивность мозга в обучении зависит от времени суток и уровня усталости.

Учиться никогда не поздно — ни утром, ни вечером. Но апогей способности мозга познавать приходится на конкретное время суток. Ученые из Японии выяснили это, подвергнув испытаниям крыс, которые ведут ночной образ жизни. В отличие от человека, их нейронная активность усиливается с заходом солнца и с рассветом сводится к нулю. Исследователи допустили, что ключевую роль здесь играет аденозин. Этот нейромодулятор регулирует сон и бодрствование. Кроме того, его концентрация увеличивается при интенсивной работе. Так человек понимает, что устал. Когда ученые его блокировали, грызуны продолжали вести себя активно даже утром.

Удивили исследователей результаты, которые как раз касались памяти и обучения. Если у грызунов усталость достигала пика на рассвете, то продуктивность мозга была тоже на вершине, когда весь их организм жаждал только одного — отдыха. Для человека результаты совершенно иные. Парадоксально, но лучшее время для того, чтобы грызть гранит науки, — не в момент наивысшей бодрости. Главное — правильно рассчитать фазу биологических ритмов. Люди активны днем и, вероятно, усваивать новый материал лучше всего перед сном, но на всякий случай повторите утром.

