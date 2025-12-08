4,2% семей Удмуртии могут позволить кредит на новое авто до 2,9 млн рублей

4,2% семей Удмуртии могут позволить себе покупку нового автомобиля стоимостью до 2,9 млн руб. в кредит, согласно рейтингу РИА «Новости». Для автомобилей до 1,3 млн руб. этот показатель составляет 17,3%. В целом, Удмуртия занимает 36 место по стране по доступности покупки новых автомобилей.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Для сравнения, в среднем по России эконом-вариант нового авто доступен 20,5% семей, а средний по цене автомобиль — 6,6% семей. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область, где доля семей, которые могут позволить себе покупку нового автомобиля стоимостью до 2,9 млн руб. составила 29,1%, 25,2% и 20,2% соответственно.

Анастасия Лопатина