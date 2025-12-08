На капремонт здания арбитражного суда Башкирии направят до 297 млн рублей
Арбитражный суд Башкирии на аукционе 16 декабря выберет подрядчика капитального ремонта своего здания на улице Октябрьской революции, 63а, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 297,6 млн руб.
Работы нужно выполнить с января 2026-го до декабря 2027 года. В капитальный ремонт входит замена облицовки стен из мраморных плит и натурального камня, оконных и дверных коробок, потолков, полов, сантехники, а также другие работы.
На весь ремонт подрядчик обязан дать пятилетнюю гарантию.