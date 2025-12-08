На Ямале планируют создать перегрузочный комплекс на базе речного порта

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируется реализовать проект перегрузочного комплекса на базе речного порта — это поможет освоить новые месторождения в Арктике, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Создание мультимодального логистического центра уже обсудили на первом заседании межведомственной рабочей группы в Росморречфлоте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассматривается размещение комплекса в районе Лабытнанги на базе Салехардского порта и индустриального парка «Обской причал». Близость к центрам добычи и выход на Северный морской путь обеспечат доставку оборудования для освоения арктических месторождений.

Проект по развитию Обь-Иртышского бассейна и его интеграции в Трансарктический транспортный коридор реализуется по поручению помощника президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева. Представители региональных предприятий готовят предложения для «дорожной карты» с учетом модернизации речной инфраструктуры. В августе Николай Патрушев по итогам совещания по развитию Обь-Иртышского бассейна и модернизации инфраструктуры Салехардского речного порта поручил обеспечить взаимосвязанное развитие транспортного комплекса и промышленного производства.

Ирина Пичурина