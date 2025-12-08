Выручка рынка новостроек в Петербурге и области выросла на 51% в ноябре

Строительные компании Санкт-Петербурга и Ленобласти получили от продажи новостроек (потенциальные поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) выручку, превышающую показатель ноября прошлого года на 51%. Об этом свидетельствуют сведения базы данных по новостройкам России Dataflat.Ru.

В Северной столице за ноябрь продали 3784 квартиры и апартаментов по ДДУ (+30%) на 144,6 тыс. кв. м (+25%). Средняя цена жилой недвижимости без скидок в прошедшем месяце составила 11,9 млн (+8%).

Доля ипотеки за год выросла в Петербурге с 55% до 59%. В Ленобласти зафиксирован рост с 59% до 69%. В среднем по петербургской агломерации доля покупки жилья в ипотеку увеличилась с 56% до 63%.

«Выросший спрос на жилье, подходящее под лимиты программы семейной ипотеки, привел к смещению спроса в сегмент малогабаритного и дешевого жилья»,— отмечают в Dataflat.Ru.

Татьяна Титаева