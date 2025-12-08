Масштабы экспорта ОСП и ДСП из Башкирии в Китай увеличились в 1,8 раза

За 11 месяцев управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало отправку в Китай около 17,5 тыс. кубометров ориентированно-стружечных (ОСП) и древесно-стружечных плит (ДСП), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Китайскую народную республику экспортированы продукты переработки хвойной и лиственной древесины — плиты марок MF-PB, OSB/3 ECO, PB STANDARD и PB E-LE, а также ламинированные доски. В соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности Главного таможенного управления КНР, образцы товаров прошли экспертизу в Башкирской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных.

«Опасные организмы в поднадзорной продукции не выявлены, вся отгруженная продукция растительного происхождения соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера»,— говорится в пресс-релизе.

С января по ноябрь прошлого года объем отгрузки ОСП и ДСП из Башкирии в Китай составил около 9,7 тыс. кубометров.

Идэль Гумеров