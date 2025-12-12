В чем отметить Новый год в городе

Собираясь на праздник, предусматривающий формальный дресс-код, не стоит упускать возможность блеснуть чуть больше обычного. Платье в пол, расшитое пайетками, босоножки на высоких каблуках в стразах, золотистый клатч и легкая накидка создадут нужное настроение. Что же до драгоценностей, то можно остановиться на серьгах-шандельерах; аккуратное колье-ривьера и кольцо-солитер составят им достойную компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги Classic, Mercury, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Шуба, MVST Фото: MVST Клатч Knot, Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta Платье с пайетками, Elie Saab Фото: Elie Saab Кольцо Classic, Mercury, белое и желтое золото, бриллианты Фото: Mercury Босоножки, Dolce & Gabbana Фото: Dolce & Gabbana Следующая фотография 1 / 6 Серьги Classic, Mercury, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Шуба, MVST Фото: MVST Клатч Knot, Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta Платье с пайетками, Elie Saab Фото: Elie Saab Кольцо Classic, Mercury, белое и желтое золото, бриллианты Фото: Mercury Босоножки, Dolce & Gabbana Фото: Dolce & Gabbana

Для джентльменов новогодняя вечеринка как официальное мероприятие — повод надеть смокинг. Впрочем, современная мода позволяет избежать чрезмерной строгости даже в самом классическом варианте мужского гардероба. Поэтому подойдет и пиджак из мягкого бархата и к нему брюки свободного кроя. Лакированные туфли, бабочка в цвет запонкам и часы, наполовину прикрытые манжетами сорочки, расставят нужные акценты.