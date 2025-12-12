Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В чем отметить Новый год в городе

Собираясь на праздник, предусматривающий формальный дресс-код, не стоит упускать возможность блеснуть чуть больше обычного. Платье в пол, расшитое пайетками, босоножки на высоких каблуках в стразах, золотистый клатч и легкая накидка создадут нужное настроение. Что же до драгоценностей, то можно остановиться на серьгах-шандельерах; аккуратное колье-ривьера и кольцо-солитер составят им достойную компанию.

Предыдущая фотография
Серьги Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Серьги Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Шуба, MVST

Шуба, MVST

Фото: MVST

Клатч Knot, Bottega Veneta

Клатч Knot, Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Платье с пайетками, Elie Saab

Платье с пайетками, Elie Saab

Фото: Elie Saab

Кольцо Classic, Mercury, белое и желтое золото, бриллианты

Кольцо Classic, Mercury, белое и желтое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Босоножки, Dolce &amp; Gabbana

Босоножки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Следующая фотография
1 / 6

Серьги Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Шуба, MVST

Фото: MVST

Клатч Knot, Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Платье с пайетками, Elie Saab

Фото: Elie Saab

Кольцо Classic, Mercury, белое и желтое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Босоножки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Для джентльменов новогодняя вечеринка как официальное мероприятие — повод надеть смокинг. Впрочем, современная мода позволяет избежать чрезмерной строгости даже в самом классическом варианте мужского гардероба. Поэтому подойдет и пиджак из мягкого бархата и к нему брюки свободного кроя. Лакированные туфли, бабочка в цвет запонкам и часы, наполовину прикрытые манжетами сорочки, расставят нужные акценты.

Предыдущая фотография
Пиджак, Dolce &amp; Gabbana

Пиджак, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Сорочка, Giorgio Armani

Сорочка, Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Брюки, Dolce &amp; Gabbana

Брюки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Запонки, Mercury, белое золото, бриллианты, эмаль

Запонки, Mercury, белое золото, бриллианты, эмаль

Фото: Mercury

Оправа, Saint Laurent

Оправа, Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Часы Classique Calendrier, Breguet, белое золото

Часы Classique Calendrier, Breguet, белое золото

Фото: Breguet

Галстук-бабочка, Stefano Ricci

Галстук-бабочка, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Туфли, Kiton

Туфли, Kiton

Фото: Kiton

Следующая фотография
1 / 8

Пиджак, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Сорочка, Giorgio Armani

Фото: Giorgio Armani

Брюки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Запонки, Mercury, белое золото, бриллианты, эмаль

Фото: Mercury

Оправа, Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Часы Classique Calendrier, Breguet, белое золото

Фото: Breguet

Галстук-бабочка, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Туфли, Kiton

Фото: Kiton

Новости компаний Все