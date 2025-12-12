В чем отметить Новый год за городом
Неизменное правило праздничного загородного стиля — многослойность. Главный элемент комплекта — уютный красивый теплый свитер желательно из качественного кашемира. К нему подойдут брюки из вельвета, денима или другой плотной ткани. И пусть они будут комфортными, такими, в которых удобно и на долгую прогулку выйти, и в гости к соседям заглянуть. Необходимо также подготовить обувь на толстой подошве и верхнюю одежду: пальто или куртку с меховым воротником, шарф, перчатки. Не забыть про часы, чтобы не пропустить бой курантов. И про яркие украшения для новогоднего настроения.
