В чем отметить Новый год за городом

Неизменное правило праздничного загородного стиля — многослойность. Главный элемент комплекта — уютный красивый теплый свитер желательно из качественного кашемира. К нему подойдут брюки из вельвета, денима или другой плотной ткани. И пусть они будут комфортными, такими, в которых удобно и на долгую прогулку выйти, и в гости к соседям заглянуть. Необходимо также подготовить обувь на толстой подошве и верхнюю одежду: пальто или куртку с меховым воротником, шарф, перчатки. Не забыть про часы, чтобы не пропустить бой курантов. И про яркие украшения для новогоднего настроения.

Шарф, Jil Sander

Шарф, Jil Sander

Фото: Jil Sander

Куртка, Kiton

Куртка, Kiton

Фото: Kiton

Парка, Stefano Ricci

Парка, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Свитер, MVST

Свитер, MVST

Фото: MVST

Кардиган, MVST

Кардиган, MVST

Фото: MVST

Брюки, Kiton

Брюки, Kiton

Фото: Kiton

Брюки, Stefano Ricci

Брюки, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Перчатки, Kiton

Перчатки, Kiton

Фото: Kiton

Ремень, Valentino

Ремень, Valentino

Фото: Valentino

Перчатки, Zilli

Перчатки, Zilli

Фото: Zilli

Часы Wild One Hapuna Mipaka, Norqain

Часы Wild One Hapuna Mipaka, Norqain

Фото: Norqain

Часы Alpine Eagle, Chopard, розовое золото, бриллианты

Часы Alpine Eagle, Chopard, розовое золото, бриллианты

Фото: Chopard

Кепи, Stefano Ricci

Кепи, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Серьги Ton Joli, Pasquale Bruni, розовое золото, агаты, бриллианты

Серьги Ton Joli, Pasquale Bruni, розовое золото, агаты, бриллианты

Фото: Pasquale Bruni

Ботильоны, Jimmy Choo

Ботильоны, Jimmy Choo

Фото: Jimmy Choo

Ботинки, Santoni

Ботинки, Santoni

Фото: Santoni

