В чем отметить Новый год за городом

Неизменное правило праздничного загородного стиля — многослойность. Главный элемент комплекта — уютный красивый теплый свитер желательно из качественного кашемира. К нему подойдут брюки из вельвета, денима или другой плотной ткани. И пусть они будут комфортными, такими, в которых удобно и на долгую прогулку выйти, и в гости к соседям заглянуть. Необходимо также подготовить обувь на толстой подошве и верхнюю одежду: пальто или куртку с меховым воротником, шарф, перчатки. Не забыть про часы, чтобы не пропустить бой курантов. И про яркие украшения для новогоднего настроения.

Шарф, Jil Sander Фото: Jil Sander Куртка, Kiton Фото: Kiton Парка, Stefano Ricci Фото: Stefano Ricci Свитер, MVST Фото: MVST Кардиган, MVST Фото: MVST Брюки, Kiton Фото: Kiton Брюки, Stefano Ricci Фото: Stefano Ricci Перчатки, Kiton Фото: Kiton Ремень, Valentino Фото: Valentino Перчатки, Zilli Фото: Zilli Часы Wild One Hapuna Mipaka, Norqain Фото: Norqain Часы Alpine Eagle, Chopard, розовое золото, бриллианты Фото: Chopard Кепи, Stefano Ricci Фото: Stefano Ricci Серьги Ton Joli, Pasquale Bruni, розовое золото, агаты, бриллианты Фото: Pasquale Bruni Ботильоны, Jimmy Choo Фото: Jimmy Choo Ботинки, Santoni Фото: Santoni