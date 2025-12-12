Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Подарки для детей

Что подарить детям на Новый год

Игрушечный домик, Little Forest Animals

Игрушечный домик, Little Forest Animals

Фото: Little Forest Animals

Шапка-ушанка, Yves Salomon

Шапка-ушанка, Yves Salomon

Фото: Yves Salomon

Джемпер, Jacadi

Джемпер, Jacadi

Фото: Jacadi

Кардиган, Brunello Cucinelli

Кардиган, Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Рюкзак, Brunello Cucinelli

Рюкзак, Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cucinelli

Брюки, Dolce &amp; Gabbana

Брюки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Шарф, Brunello Cucinelli

Шарф, Brunello Cucinelli

Фото: Brunello Cuccinelli

Ремень, Balmain

Ремень, Balmain

Фото: Balmain

Ботинки, Dolce &amp; Gabbana

Ботинки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Скульптура «Плюшевый мишка», Daum, хрусталь

Скульптура «Плюшевый мишка», Daum, хрусталь

Фото: Daum

Скульптура «Снежный шар», Daum, хрусталь

Скульптура «Снежный шар», Daum, хрусталь

Фото: Daum

Ручка-роллер Harry Potter: House Colours, Montegrappa, сталь, латунь

Ручка-роллер Harry Potter: House Colours, Montegrappa, сталь, латунь

Фото: Montegrappa

Ручка-роллер BarbieTM The Movie Icon, Montegrappa, позолота, смола, сапфировое стекло

Ручка-роллер BarbieTM The Movie Icon, Montegrappa, позолота, смола, сапфировое стекло

Фото: Montegrappa

Музыкальная шкатулка, Meri Meri

Музыкальная шкатулка, Meri Meri

Фото: Meri Meri

Пальто, Yves Salomon Enfant

Пальто, Yves Salomon Enfant

Фото: Yves Salomon Enfant

Кардиган, Jacadi

Кардиган, Jacadi

Фото: Jacadi

Платье, Elie Saab Junior

Платье, Elie Saab Junior

Фото: Elie Saab

Сумка, Monnalisa

Сумка, Monnalisa

Фото: Monnalisa

Балетки, Dolce &amp; Gabbana

Балетки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Подвеска Classic, Mercury, розовое золото, бриллианты

Подвеска Classic, Mercury, розовое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Подвеска Alma Mater, Aliita, желтое золото, коралл

Подвеска Alma Mater, Aliita, желтое золото, коралл

Фото: Aliita

Серьги Flower, Mercury, белое золото, бриллианты

Серьги Flower, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Скульптура Hello Kitty, Baccarat, хрусталь

Скульптура Hello Kitty, Baccarat, хрусталь

Фото: Baccarat

Скульптура «Гарцующий конь», Lalique, хрусталь

Скульптура «Гарцующий конь», Lalique, хрусталь

Фото: Lalique

