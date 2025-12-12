Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Подарки для него

Что подарить мужчине на Новый год

Брошь Classic, Mercury, белое золото, эмаль, бриллианты

Брошь Classic, Mercury, белое золото, эмаль, бриллианты

Фото: Mercury

Халат, Stefano Ricci

Халат, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Запонки England Made Me, Stephen Webster, серебро, гранат, черные сапфиры, эмаль

Запонки England Made Me, Stephen Webster, серебро, гранат, черные сапфиры, эмаль

Фото: Stephen Webster

Парфюмерная вода Oud Satin Mood, Maison Francis Kurkdjian

Парфюмерная вода Oud Satin Mood, Maison Francis Kurkdjian

Фото: Maison Francis Kurkdjian

Кеды, Golden Goose

Кеды, Golden Goose

Фото: Golden Goose

Настольный хьюмидор, Stefano Ricci

Настольный хьюмидор, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Несессер, Bottega Veneta

Несессер, Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Часы Classic Fusion Orlinski Black Magic, Hublot, керамика

Часы Classic Fusion Orlinski Black Magic, Hublot, керамика

Фото: Hublot

Зажим для купюр, Stefano Ricci

Зажим для купюр, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Перчатки, Canali

Перчатки, Canali

Фото: Canali

Сорочка, MVST, галстук, Stefano Ricci

Сорочка, MVST, галстук, Stefano Ricci

Фото: MVST, Stefano Ricci

Часы Marine Alarme Musicale, Breguet, белое золото

Часы Marine Alarme Musicale, Breguet, белое золото

Фото: Breguet

Куртка, Stefano Ricci

Куртка, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Шарф, Jil Sander

Шарф, Jil Sander

Фото: Jil Sander

Шапка, MVST

Шапка, MVST

Фото: MVST

Запонки, Mercury, желтое золото, перламутр, оникс

Запонки, Mercury, желтое золото, перламутр, оникс

Фото: Mercury

Кольцо, Dries Van Noten, латунь

Кольцо, Dries Van Noten, латунь

Фото: Dries Van Noten

Ремень, Gucci

Ремень, Gucci

Фото: Gucci

Часы Villeret Ultraplate, Blancpain, красное золото

Часы Villeret Ultraplate, Blancpain, красное золото

Фото: Blancpain

Рюкзак, Bottega Veneta

Рюкзак, Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Обложка для паспорта, Kiton

Обложка для паспорта, Kiton

Фото: Kiton

Скульптура Ель Louxor, Baccarat, хрусталь

Скульптура Ель Louxor, Baccarat, хрусталь

Фото: Baccarat

Свеча в форме бокала Harcourt, Baccarat

Свеча в форме бокала Harcourt, Baccarat

Фото: Baccarat

Кубическая свеча с ароматом амбры, Acqua di Parma

Кубическая свеча с ароматом амбры, Acqua di Parma

Фото: Acqua di Parma

Cтакан для виски Owl, Lalique, хрусталь

Cтакан для виски Owl, Lalique, хрусталь

Фото: Lalique

Подсвечник Gold &amp; Platinum, Stefano Ricci

Подсвечник Gold & Platinum, Stefano Ricci

Фото: Stefano Ricci

Графин Swing, Baccarat, хрусталь

Графин Swing, Baccarat, хрусталь

Фото: Baccarat

Статуэтка Be@rbrick, Baccarat, хрусталь

Статуэтка Be@rbrick, Baccarat, хрусталь

Фото: Baccarat

Ручка-роллер Haute Creation, S.T. Dupont, бронза, палладий, натуральный лак

Ручка-роллер Haute Creation, S.T. Dupont, бронза, палладий, натуральный лак

Фото: S.T. Dupont

Декоративная тарелка Tema e Variazioni n.356, Fornasetti, фарфор

Декоративная тарелка Tema e Variazioni n.356, Fornasetti, фарфор

Фото: Fornasetti

Аромасвеча Oud Wood, Tom Ford

Аромасвеча Oud Wood, Tom Ford

Фото: Tom Ford

Стакан для виски Harmonie, Baccarat, хрусталь

Стакан для виски Harmonie, Baccarat, хрусталь

Фото: Baccarat

Перьевая ручка Otto, Montegrappa, позолота, смола

Перьевая ручка Otto, Montegrappa, позолота, смола

Фото: Montegrappa

Декантер Merlot, Lalique, хрусталь

Декантер Merlot, Lalique, хрусталь

Фото: Lalique

Сыворотка для зрелой кожи лица Pure Perfection 100 Liquid Surgery, Medical Beauty Research

Сыворотка для зрелой кожи лица Pure Perfection 100 Liquid Surgery, Medical Beauty Research

Фото: Medical Beauty Research

Скульптура Elephant Shalimora, Daum, хрусталь

Скульптура Elephant Shalimora, Daum, хрусталь

Фото: Daum

