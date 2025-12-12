Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Подарки для нее

Что подарить девушке на Новый год

Колье Classic, Mercury, белое золото, бриллианты огранки «ашер». Ручка Liberte, S.T. Dupont, отделка позолотой и лаком

Колье Classic, Mercury, белое золото, бриллианты огранки «ашер». Ручка Liberte, S.T. Dupont, отделка позолотой и лаком

Фото: пресс-служба Mercury

Кольцо, FerriFirenze, желтое и белое золото, бриллианты

Кольцо, FerriFirenze, желтое и белое золото, бриллианты

Фото: FerriFirenze

Серьги Dream Flower, Mercury, розовое золото, розовый кварц, бриллианты

Серьги Dream Flower, Mercury, розовое золото, розовый кварц, бриллианты

Фото: Mercury

Шуба, MVST

Шуба, MVST

Фото: MVST

Аромат для дома Moscow, Mercury Home

Аромат для дома Moscow, Mercury Home

Фото: Mercury Home

Часы Reine de Naples Phase de Lune, Breguet, розовое золото, бриллианты

Часы Reine de Naples Phase de Lune, Breguet, розовое золото, бриллианты

Фото: Breguet

Аромат Black Orchid, Tom Ford

Аромат Black Orchid, Tom Ford

Фото: Tom Ford

Перчатки, Kiton

Перчатки, Kiton

Фото: Kiton

Платье, Alaia

Платье, Alaia

Фото: Alaia

Портмоне, Saint Laurent

Портмоне, Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Ваза Vaccantes, Lalique, хрусталь

Ваза Vaccantes, Lalique, хрусталь

Фото: Lalique

Кольцо Mercury Bonbons, Mercury, розовое золото, радужный лунный камень, бриллианты, топазы, цавориты, сапфиры

Кольцо Mercury Bonbons, Mercury, розовое золото, радужный лунный камень, бриллианты, топазы, цавориты, сапфиры

Фото: Mercury

Бокалы Harcourt, Baccarat, хрусталь. Браслеты Classic, Mercury, белое золото, бриллианты. Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты

Бокалы Harcourt, Baccarat, хрусталь. Браслеты Classic, Mercury, белое золото, бриллианты. Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты

Фото: пресс-служба Mercury

Очки, Saint Laurent

Очки, Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Сумка, Bottega Veneta

Сумка, Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Клатч, Valentino

Клатч, Valentino

Фото: Valentino

Подсвечник «Рождественская елка», Bernardaud, фарфор

Подсвечник «Рождественская елка», Bernardaud, фарфор

Фото: Bernardaud

Сумка, Saint Laurent

Сумка, Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Браслет Giardini Segreti, Pasquale Bruni, белое и желтое золото, бриллианты

Браслет Giardini Segreti, Pasquale Bruni, белое и желтое золото, бриллианты

Фото: Giardini Segreti

Босоножки, Saint Laurent

Босоножки, Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Парфюмерная вода Hanuman, Boadicea the Victorious

Парфюмерная вода Hanuman, Boadicea the Victorious

Фото: Boadicea the Victorious

Сыворотка L’Elixir des Glaciers, Valmont

Сыворотка L’Elixir des Glaciers, Valmont

Фото: Valmont

Тональный крем, Cl&amp;eacute; de Peau

Тональный крем, Clé de Peau

Фото: Cle de Peau

Ароматические свечи, Onno Candles

Ароматические свечи, Onno Candles

Фото: Onno Candles

Серьги Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Серьги Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Часы L’Heure du Diamant, Chopard, розовое золото, бриллианты

Часы L’Heure du Diamant, Chopard, розовое золото, бриллианты

Фото: Chopard

Топ, Dolce &amp; Gabbana

Топ, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Блузка, Elie Saab

Блузка, Elie Saab

Фото: Elie Saab

Браслет Pave, Serendipity, желтое золото, бриллианты

Браслет Pave, Serendipity, желтое золото, бриллианты

Фото: Serendipity

Сумка, Hermes, TSUM Collect

Сумка, Hermes, TSUM Collect

Фото: Hermes

Босоножки, Dolce &amp; Gabbana

Босоножки, Dolce & Gabbana

Фото: Dolce & Gabbana

Пальто, MVST

Пальто, MVST

Фото: MVST

Зажигалка Twiggy, S.T. Dupont, позолота, лак

Зажигалка Twiggy, S.T. Dupont, позолота, лак

Фото: S.T. Dupont

Туфли, Paris Texas

Туфли, Paris Texas

Фото: Paris Texas

Головной убор, Nina Ricci

Головной убор, Nina Ricci

Фото: Nina Ricci

Бокалы Massena, Baccarat, хрусталь

Бокалы Massena, Baccarat, хрусталь

Фото: пресс-служба Mercury

Набор бокалов для шампанского Massena, Baccarat, хрусталь

Набор бокалов для шампанского Massena, Baccarat, хрусталь

Фото: Baccarat

Елочное украшение, Tsar

Елочное украшение, Tsar

Фото: Tsar

Набор бокалов для вина Vega, Baccarat, хрусталь

Набор бокалов для вина Vega, Baccarat, хрусталь

Фото: Baccarat

Набор столовых приборов, Christofle, серебро

Набор столовых приборов, Christofle, серебро

Фото: Christofle

Кольцо Color, Mercury, белое золото, сапфир, бриллианты. Бокал Mille Nuits, Baccarat, хрусталь

Кольцо Color, Mercury, белое золото, сапфир, бриллианты. Бокал Mille Nuits, Baccarat, хрусталь

Фото: Предоставлено Mercury

