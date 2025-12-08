Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему первому российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию пришлось взять псевдоним для участия в Играх.

Слово «самозванец» зачастую звучит как оскорбление. Между тем в мире спорта нередко возникают ситуации, когда атлеты пытаются скрыть свою реальную личность и выдать себя за кого-то другого по уважительным причинам и далеко не всегда из корыстных или преступных побуждений. Самый яркий пример — первый олимпийский чемпион нашей страны, фигурист, которого многие знают под фамилией Панин-Коломенкин.

Только вот реальная фамилия Николая Александровича — Коломенкин. Но на Олимпиаду 1908 года он отправился как Панин. Дело в том, что спортсмен был в первую очередь серьезным чиновником и занимал важный пост в финансовом ведомстве по департаменту окладных сборов Царскосельского уезда. Так что принимать участие в каких-то там Олимпиадах ему было не положено. Пришлось готовиться к Играм в свободное от работы время, а уезжать в Лондон тайно и, естественно, не на государственные деньги. Да еще и взять псевдоним, чтобы на родине не прознали и не наказали.

Но победа получилась яркой. Британские газеты, конечно, начали трубить о российском чемпионе, и скрыть триумф не получилось. Кстати, начальство фигуриста-чиновника, несмотря на международный успех, посчитало это увлечение недостойным и под угрозой увольнения заставило его завязать с фигурным катанием. Николай Александрович подчинился, но свою фамилию все-таки сделал двойной. Так что Паниным-Коломенкиным первый олимпийский чемпион царской России стал уже после своего триумфа в Лондоне. А во время Игр никто и не подозревал, что перед ними крупный чиновник Николай Коломенкин. Все следили за выступлениями тогда еще никому не известного фигуриста Панина.

Владимир Осипов