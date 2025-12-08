В Прикамье экс-директор муниципального учреждения осужден после травмы ребенка

Краснокамский городской суд вынес приговор в отношении бывшего директора местного муниципального казенного учреждения. Как сообщают СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура Прикамья, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным сайта суда, речь идет об Александре Горбунове. Как следует из открытых источников, ранее он возглавлял МКУ «Краснокамск благоустройство».

Уголовное дело было возбуждено после того, как 8 мая 2024 года на одной из улиц в результате порывов ветра на восьмилетнего мальчика обрушились металлические конструкции автобусной остановки. Пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение.

Следствием и судом установлено, что директор учреждения, имея реальную и финансовую возможность, не обеспечил надлежащее техническое состояние автобусной остановки. Также он не проконтролировал состояние павильона на предмет необходимости ремонта, что привело к обрушению его металлических конструкций на несовершеннолетнего.

Приговором суда Александру Горбунову назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев. Взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн руб.